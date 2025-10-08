Ötezer diák ismerkedhet meg a jövő lehetőségeivel – galériával, videóval

Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár a pályaválasztási vásár megnyitóján elmondott köszöntőjében kiemelte, a programra több ezer fiatalt és érdeklődőt várnak a két nap alatt sok-sok standdal, sok különleges lehetőséggel.

A pályaválasztási vásáron a fiatalok ezúttal is a lehetőségek széles palettáját ismerhetik meg. Fotó: Lehoczky Péter

Mint hozzátette, a civil szektor is számos lehetőséget kínál a fiataloknak.

– Több mint 60 ezer ilyen szervezet működik Magyarországon, amelyek száma folyamatosan nő. Az alapítványi és egyesületi szektor egy rugalmas intézményrendszert tud felmutatni – részletezte, majd szólt arról, hogy az állami támogatások mértékét folyamatosan és jelentősen növelték az elmúlt években.

– Az állam által, a Miniszterelnökség berkein belülről a civileknek nyújtható támogatásokat megnégyszereztük az elmúlt hét évben, 5 milliárdról több mint 20 milliárd forintra – folytatta a gondolatot. – Ezek a források biztosítják azt a lehetőséget, amely a fiatalok számára is esélyt ad arra, hogy a civil szektorban keressék a jövőjüket, ott találjanak nekik tetsző pályára.

Pályaválasztási vásár: megtalálhatják a jövőképüket a fiatalok

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere elmondta, a hagyományos, mindig jó hangulatú pályaválasztási vásáron a vármegye valamennyi középfokú oktatási intézménye, egyetemek, nagyszerű innovációra képes cégek egyaránt jelen vannak.

– Az érdeklődő fiataloknak, szüleiknek, illetve nagyszüleiknek lehetőségük nyílik, hogy megismerjék, mit tud kínálni Békés vármegye a pályaválasztás során – tette hozzá, majd kiemelte, a nemzedék tagjait nem hagyhatják magukra, irányt kell mutatni számukra, bemutatni, hogy az iskolák elvégzése, a tanulmányok befejezése, a szakma megszerzése után van-e jó munkahely, van-e jövőkép, érdemes-e a jövőt itt tervezni.

– Hiszem, hogy igen. Hiszem, hogy fiataloknak van jövőjük Békés vármegyében és Békéscsabán. Ez ennek a két napnak egy nagyon fontos üzenete – tette hozzá. A polgármester kitért arra, hogy a Vulcan Shield Global óriási jelentőségű befektetést valósít meg Békéscsabán.

– Lehetőségünk van arra, hogy Békés vármegye ügyeit összefogással előremozdítsuk – fogalmazott.