Lehetőség

15 órája

Jön a vármegye legnagyobb pályaválasztási vására

Címkék#pályaorientáció#Békés Vármegyei Kormányhivatal#pályaválasztási vásár#program

Szerdán és csütörtökön ismét megrendezik a Békés Vármegyei Pályaválasztási Vásárt Békéscsabán, a CsabaParkban. Az idei pályaválasztási vásáron a résztvevő szervezetek 120 kiállítóhelyen mutatkoznak be.

Papp Gábor

A Békés Vármegyei Kormányhivatal által szervezett kétnapos pályaválasztási vásár már több mint húsz éve része az ősz egyik legfontosabb programja a fiatalok, a diákok és természetesen az intézmények számára. A rendezvény a térség közép- és felsőfokú oktatási intézményei, felnőttoktatást szervező és pályaorientációt támogató szervezetei, valamint meghatározó munkáltatói számára egyaránt bemutatkozási lehetőséget biztosít. 

Pályaválasztási vásár Békéscsabán
A pályaválasztási vásár 120 kiállítóhelyen ad óriási segítséget a fiataloknak, az érdeklődőknek. Fotó: MW Archív

Pályaválasztási vásárra várnak

A Békés Vármegyei Pályaválasztási Vásárra természetesen várják az általános és középiskolai tanulmányaik végén járó fiatalokat. Ugyanakkor a felsőoktatási intézményekbe járók számára is nagyon hasznos a program, hiszen képet kaphatnak a vármegyei munkáltatók által kínált munkalehetőségekről. Szintén várják a pályamódosításban gondolkodni felnőtteket is.

Nagyon sok intézményt, szervezetet, munkáltatót ismerhetnek meg

A Békés Vármegyei Kormányhivatal programján várhatóan 38 középfokú oktatási intézmény, 3 egyetem, 5 kamara, közigazgatási és rendvédelmi szervek, pályaorientációt segítő szervezetek, valamint 28 munkáltató képviselteti magát. Az idei programon résztvevő szervezetek 120 kiállítóhelyen mutatkoznak be.

 

