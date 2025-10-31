2 órája
Lehetőségekkel teli az alföldi jövő
Harmadik alkalommal rendezték meg az Alföldi Agrár Szakképzési Centrum Bethlen Gábor SZKI pályaválasztási rendezvényét Gyomaendrődön. A kiállítók között voltak középiskolák, felsőoktatási intézmények, valamint helyi vállalkozók, kistermelők és a rendvédelmi szervek is, mint lehetséges munkáltatók.
Pályaválasztási rendezvényt tartottak Gyomaendrődön.
Fotó: Fotó: Dankó Béla Facebook-oldala
Az eseményről Dankó Béla országgyűlési képviselő számolt be Facebook-oldalán. Mint írta, a pályaválasztás – akár az általános iskolában, akár a középiskolában – sokszor nagy döntés, számos bizonytalansággal. Kiemelte, ezért fontosak az olyan rendezvények, amelyek bemutatják a fiatalok előtt álló lehetőségeket és segítenek abban, hogy magabiztosan találják meg a számukra legjobb lehetőséget.
Hangsúlyozta, öröm látni, amikor a térség intézményei és vállalkozásai együttműködve támogatják a fiatalokat abban, hogy itthon, az Alföldön építsenek biztos jövőt.
