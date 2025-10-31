Lehetőségekkel teli az alföldi jövő

Az eseményről Dankó Béla országgyűlési képviselő számolt be Facebook-oldalán. Mint írta, a pályaválasztás – akár az általános iskolában, akár a középiskolában – sokszor nagy döntés, számos bizonytalansággal. Kiemelte, ezért fontosak az olyan rendezvények, amelyek bemutatják a fiatalok előtt álló lehetőségeket és segítenek abban, hogy magabiztosan találják meg a számukra legjobb lehetőséget.

Hangsúlyozta, öröm látni, amikor a térség intézményei és vállalkozásai együttműködve támogatják a fiatalokat abban, hogy itthon, az Alföldön építsenek biztos jövőt.