Körösök
Újabb különlegességgel gazdagodnak vizeink
Folytatta a haltelepítéseket a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége.
Ismét egynyaras korosztályú paductelepítés van folyamatban, most 15 ezer példány kerül a vizekbe. A kis halakat a Körösök szakaszaira telepítik Bognár Attila családi gazdálkodó attalai telepéről hazaszállítva. Az idei paductelepítés a mostani telepítéssel összesen 30 ezer példányra tehető. Várhatóan a jövő héten egynyaras domolykóval folytatják.
Paducok is többször kerültek a vizekbe
Szinte pontosan egy évvel ezelőtt is írtunk arról, hogy egynyaras paducot és szilvaorrú keszeget telepít a a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) a vármegyei horgászvizekbe.
