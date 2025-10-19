Újabb különlegességgel gazdagodnak vizeink

Ismét egynyaras korosztályú paductelepítés van folyamatban, most 15 ezer példány kerül a vizekbe. A kis halakat a Körösök szakaszaira telepítik Bognár Attila családi gazdálkodó attalai telepéről hazaszállítva. Az idei paductelepítés a mostani telepítéssel összesen 30 ezer példányra tehető. Várhatóan a jövő héten egynyaras domolykóval folytatják.

Egynyaras paducok kerülnek a horgászvizekbe. Fotó: KHESZ

Paducok is többször kerültek a vizekbe

Szinte pontosan egy évvel ezelőtt is írtunk arról, hogy egynyaras paducot és szilvaorrú keszeget telepít a a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) a vármegyei horgászvizekbe.