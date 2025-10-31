október 31., péntek

1 órája

Új szabályok jönnek, egyszerűbb lesz első lakást, házat szerezni

Új szabályok, fontos módosítások jönnek, amelyeknek köszönhetően egyszerűbbé válik első lakáshoz, házhoz jutni. November 15-étől változik az Otthon Start program.

Beol.hu

Nagyjából két hét múlva változnak az Otthon Start program szabályai – írta a Világgazdaság. Egyszerűbbé válik első lakáshoz, házhoz jutni. Pontosították a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelettel, hogy kik számítanak első lakást szerzőnek, a tb-jogviszony esetében is volt módosítás. 

Új szabályok jönnek az Otthon Start programban, egyszerűbbé válik az első lakás, ház megszerzése. Fotó: Illusztráció -Shutterstock

Új szabályok jönnek az Otthon Start programban: ki számít első lakást szerzőnek?

Az új szabályok szerint első lakást szerzőnek minősül az, akinek az elmúlt tíz évben nem volt belterületi lakóingatlana. Segítséget jelent majd, hogy ha valaki két ingatlanban is rendelkezik legfeljebb 50 százalékos tulajdonrésszel – például adásvétel miatt átmenetileg –, akkor 180 napig még első lakást szerzőnek számít – írta a Világgazdaság a cikkében.

Rugalmasabbá válik a tb-jogviszonyra vonatkozó előírás

Rugalmasabbá válik a tb-jogviszonyra vonatkozó előírás is. A két év munkaviszony kötelező marad, viszont az is megfelel, aki az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség intézményeinél dolgozik. Továbbá mentességet kapnak a megváltozott munkaképességűek, valamint azok, akik gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesülnek.

A Lázárinfó békéscsabai állomásán is szó volt a hitelről

Az Otthon Start programról a Lázárinfó békéscsabai állomásán beszélt Lázár János építési és közlekedési miniszter is. Azt mondta, óriási segítséget jelent a saját otthon megteremtésében a fix 3 százalékos hitel, hogy 25 évre akár 50 millió forint is igényelhető. Hangsúlyozta: az otthon, munka, gyermek koordináta-rendszerben segítséget nyújtanak mindenkinek.

 

