október 10., péntek

Gedeon névnap

17°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elérhetetlen szolgáltatások

58 perce

Leállás jön az OTP-nél, több dolgot jobb még most elintézni!

Címkék#bankszünnap#OTP#OTP Bank

Októberben átmenetileg napokig elérhetetlenné válik több szolgáltatás is. Az OTP Bank leállásáról és annak okairól a pénzintézet adott ki tájékoztatást.

Bátori Attila

Bankszünnapok következnek az OTP banknál. Az ügyfeleknek érdemes előre tájékozódni, mert az OTP Bank leállása alatt több szolgáltatás átmenetileg nem lesz elérhető.

Az OTP Bank leállása rengeteg ügyfelet érinthet.
Az OTP Bank leállása miatt több online szolgáltatás is elérhetetlenné válik. Fotó: Shutterstock

Miért fog az OTP Bank leállni?

Az OTP Bank leállására karbantartások miatt lesz szükség. A munkálatok célja a rendszerek stabilitásának, gyorsaságának és biztonságának növelése. Az OTP bankszünnapjai átmenetileg kellemetlenséget okozhatnak, de segítenek hosszabb távon gördülékenyebbe tenni az online elérhető szolgáltatásokat.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Mikor lesz azt OTP Bank leállása?

Az OTP Bank leállására kétszer lehet számítani októberben:

  • Október 10-11.: péntek este 22 órától hajnali 1 óráig. Ebben az időszakban szünetelni fog az online számlanyitás és szerződés megkötés, az online kivonatok és dokumentumok elkészítése és előhívása.
  • Október 23-26.: csütörtök reggel 8 órától vasárnap hajnal 4 óráig. Ez alatt elérhetetlenek lesznek a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások – tette közzé oldalán az OTP Bank.

Más banknál is lesz bankszünnap

Októberben Erste Bank leállás is lesz. A pénzintézet hivatalos közleménye szerint négy napot fog érinteni, és több szolgáltatás is elérhetetlenné válik.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu