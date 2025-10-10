Leállás jön az OTP-nél, több dolgot jobb még most elintézni!

Bankszünnapok következnek az OTP banknál. Az ügyfeleknek érdemes előre tájékozódni, mert az OTP Bank leállása alatt több szolgáltatás átmenetileg nem lesz elérhető.

Az OTP Bank leállása miatt több online szolgáltatás is elérhetetlenné válik. Fotó: Shutterstock

Miért fog az OTP Bank leállni?

Az OTP Bank leállására karbantartások miatt lesz szükség. A munkálatok célja a rendszerek stabilitásának, gyorsaságának és biztonságának növelése. Az OTP bankszünnapjai átmenetileg kellemetlenséget okozhatnak, de segítenek hosszabb távon gördülékenyebbe tenni az online elérhető szolgáltatásokat.

Mikor lesz azt OTP Bank leállása?

Az OTP Bank leállására kétszer lehet számítani októberben:

Október 10-11.: péntek este 22 órától hajnali 1 óráig. Ebben az időszakban szünetelni fog az online számlanyitás és szerződés megkötés, az online kivonatok és dokumentumok elkészítése és előhívása.

Október 23-26.: csütörtök reggel 8 órától vasárnap hajnal 4 óráig. Ez alatt elérhetetlenek lesznek a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások – tette közzé oldalán az OTP Bank.