A háziorvos figyelmeztet: ne dőljünk be a vitamincsodáknak!

Talán még az elmúlt éveknél is hamarabb, már szeptember közepén, októberben megkezdődtek a járványok, a kisebb-nagyobb megbetegedések. Az őszi vitaminpótlás éppen ezért még inkább felértékelődött.

Papp Gábor

Dr. Pálmai Tamás békési háziorvos az őszi vitaminpótlással kapcsolatban elmondta, rossz útnak tartja, hogy a patikákban, a benzinkútnál vásárolt vitamincsodákkal akarjuk teletömni magunkat, és szeretnénk szenzációsan ellenállóak lenni.

az őszi vitaminpótlás híve dr. Pálmai Tamás háziorvos
Dr. Pálmai Tamás a természetes őszi vitaminpótlás híve Fotó: Bencsik Ádám-archív

Őszi vitaminpótlás: így használjuk

– Valamennyi bolti, gyógyszertári termék idegen a szervezet számára, az emberi testnek azt még fel kell dolgoznia, ez egy külön kihívás és feladat – fogalmazott a szakember, aki a gyümölcsök és zöldségek mellett foglalt állást.

– Ősszel igazán teli vannak a piacok zöldségekkel és gyümölcsökkel, és már érkeznek a déligyümölcsök is. Ezeket a természetes dolgokat a szervezet lényegesen könnyebben dolgozza fel, mint a mesterséges termékeket. Fogyasszunk például fokhagymát, mézet, citromot, petrezselymet, csipkebogyó lekvárt, de a hordós káposzta is nagyon hasznos, és még sorolhatnánk. Ezek segítségével gondoskodhatunk vitaminszükségletünkről. Amit lehet, érdemes helyi termelőktől vásárolni – emelte ki dr. Pálmai Tamás.

Természetes forrásokat használjunk

A nappalok rövidülését nemcsak a természet, hanem az emberek is megérzik. Gyakori tünet az őszi fáradtság, amit néha egyszerűen is csökkenteni lehet, ezért érdemes tudatosan támogatni az immunrendszert. Az őszi fáradtság ellen vitaminokkal és friss zöldségekkel is tehetünk. A legtöbb szakértő hangsúlyozza, az őszi vitaminpótlást érdemes először természetes forrásokból megkezdeni. Az Alföld ebben az évszakban is tökéletes, egészségvédő gyümölcsökkel ajándékoz meg minket, a helyi piacokon több szuperélelmiszerhez is hozzájuthatunk. Természetesen az őszi vitaminokat étrendkiegészítők segítségével is bevihetjük a szervezetbe – derül ki összefoglalónkból.

 

