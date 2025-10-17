Felbőgnek a láncfűrészek, rengeteg fát kénytelenek kivágni a városban

Elkezdődtek az őszi munkálatok – ismertette Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere pénteken sajtótájékoztatón. Ennek keretében hamarosan leállnak a szökőkutak, elindul azok téliesítése. Egyre intenzívebben hullanak majd a levelek is a fákról, elkezdik azok összegyűjtését is, mind gépekkel, mind kézi erővel. Hangsúlyozta, hogy a zöldterületekről jellemzően nem szedik össze a leveleket, mivel azok tápanyagként szolgálhatnak a talajnak, csak a burkolt felületekről. A legtovább a platánokról hullanak a levelek – akár jövő tavaszig –, és tele van ilyen fákkal az Andrássy út és a Derkovits sor, tehát a munkálatok nem állnak le majd a tél beköszöntével.

Az őszi munkálatok jegyében közel 500 kiszáradt fát vágnak ki

Szarvas Péter elmondta: megrendelték a munkálatokat, a közterületeken hamarosan elindul 481 kiszáradt fa kivágása, ütemezetten. Vannak köztük kevésbé szárazságtűrők, mint például fenyők, de több tízéves növények is, amelyek ugyancsak nem voltak képesek ellenállni a csapadékmentes, aszályos időjárásnak. A kiszáradt fákkal kapcsolatban érkeztek bejelentések a békéscsabaiaktól, de kaptak jelzéseket az önkormányzati képviselőktől is. A fák kivágásának egy részével a városgazdálkodási kft. szakembereit, egy részével pedig alvállalkozót bíznak meg. A faanyag az önkormányzat jaminai, Mazán László utcai telephelyére kerül, szociális tüzelő lesz belőle.

Három alkalommal lehet szociális tüzelőt igényelni

A szociális tüzelő kapcsán Békéscsaba polgármestere hozzátette, hogy az előző fűtési szezonban 1710 mázsát osztott ki az önkormányzat, és úgy tűnik, hogy most is rendelkezésre áll majd hasonló mennyiség, nem kell vásárolni, az év közben kivágott és a most kivágandó fákból be tudtak és tudnak tárazni. Az átlagnál szerényebb körülmények között élők ezúttal is három alkalommal igényelhetnek tűzifát a készletből, alkalmanként öt mázsát, amelyet felkuglizva ki is szállítanak a rászorulók számára: itt jellemzően tanyákon élőkről, egyedülálló idősekről van szó.

Ragyognak a békéscsabai közterületek: rengeteg virágot ültetnek ki

Ahogy beköszöntött az ősz, az őszi munkálatok jegyében elindult a virágosítás is a városban. 1300 négyzetméteren 26 ezer kétnyári virágot ültetnek ki, továbbá 3 ezer hagymás növényt, köztük nárciszt és tulipánt. A telepítéseket várhatóan november végén fejezik be a városgazdálkodási kft. munkatársai. Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere megjegyezte: a közfoglalkoztatottak nemcsak a szociális tüzelőnek szánt fák hasogatásával és beton járdalapok készítésével foglalkoznak, hanem virágpalánták nevelésével is. Ennek köszönhetően összesen 4 ezer virágpalántát osztanak ki többek között a bölcsődék, az óvodák, egyéb intézmények és civil szervezetek között.

Igyekeznek a téli időszakban beterelni a Gyár utcába a hajléktalanokat

Az önkormányzatnál felkészültek az őszre, és tisztában vannak azzal is, hogy az őszt követően jön a tél, ami a szociális szféra számára is fokozott feladatot jelent. A hajléktalanszállón biztosítanak helyet – szállást, fürdési és étkezési lehetőséget – azoknak, akik arra rászorulnak és akik magatartása megfelelő, megjegyezte, hogy alkoholt nem lehet fogyasztani a Gyár utcában. Az utcai szociális munkások pedig igyekeznek rávenni arra a fedél nélkül tengődőket, hogy vegyék igénybe a szolgáltatást. Elmondta, hogy jellemzően 25-en veszik igénybe a hajléktalanszállót, ami 50 százalékos kihasználtságot jelent.