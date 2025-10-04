október 5., vasárnap

Aurél névnap

11°
+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Melyik a legjobb fűmag?

Tegnap, 13:59

Őszi fűvetés: a kertész megosztotta féltve őrzött titkait, így lesz a mi gyepünk a legszebb

Címkék#Stark Adolf Kertbarát Kör#tápanyag#kertész#tapasztalat#fű

Az ősz remek időpont a fű telepítésére, de ilyenkor még oda kell figyelni a meglévő gyep gondozására is. A friss, őszi fűvetésnél a legfontosabb a vetőmag-kiválasztás. Hankó János békéscsabai kertész azt is megosztotta, tapasztalatai szerint melyik a legjobb fűmagkeverék.

Nyemcsok László

Az őszi fűvetés is a vetőmag megfelelő kiválasztásánál kezdődik – hangsúlyozta Hankó János. – A keverékek összetételben hasonlítanak egymáshoz, hiszen ugyanaz a 3–4 fajta alkotja ezeket, de érdemes szem előtt tartani, hogy sok nem itthon termett.

Őszi fűvetés
Az őszi fűvetés szabályait megéri betartani, hogy szép gyepünk legyen. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A vetésnél nagyon fontos az optimális mennyiség kijuttatása

– Én mindig 5-6 dkg/m2 mennyiségben vetem a füvet. Mások kevesebbel – ecsetelte a kertész, aki a békéscsabai Stark Adolf Kertbarát Kör elnöke is. – A vetésnél elengedhetetlen az indító tápanyag kijuttatása, én mindig komplex műtrágyát használok. Végül a megfelelő öntözés – leginkább az automata öntözés – biztosítása szükséges. Ha az általam felsoroltak teljesülnek, akkor a legfontosabb lépést megtettük, hogy szép gyepünk legyen.

Az őszi fűvetés is a megfelelő alapokra épül

– A gyepnél is csak a jó alapokra lehet építkezni. Ahhoz, hogy szép füvünk legyen, ami hosszú ideig a kert vagy az udvar dísze, először a megfelelő környezetet kell kialakítani – hangsúlyozta Hankó János. – A talajnak, amibe vetünk, illetve amire a gyepszőnyeget terítjük, jól összedolgozottnak kell lennie. Jó levegő- és vízáteresztő-képesség szükséges, amihez megfelelő talajszerkezet kell. A talajban a tápanyagok is megfelelő mennyiségben legyenek megtalálhatók.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A műtrágya lehetőleg komplex legyen

  1. Amennyiben a terület gyomos, ajánlott a totális gyomirtás után 10-14 napot várni a vetéssel. 
  2. Fontos a terület előkészítése, a felület megtisztítása, szintezése, ezt követi a magágy előkészítése. 
  3. A következő lépés a fűmag vetése, az indító műtrágya kijuttatása, ez 3-4dkg/m2. 
  4. Ezután jöhet a fűmag bedolgozása, hengerezése és az öntözés. 
  5. A műtrágya lehetőleg komplex legyen, ami tartalmazza azokat az elemeket, amire a fűnek szüksége van. Kálium, nitrogén, foszfor és egyéb tápanyagok is megtalálhatók benne. 

A gyepszőnyeg telepítésnél a lépések hasonló, csak értelemszerűen nem vetünk magot, hanem leterítjük a gyepszőnyeget.

Ha leterítjük a gyepet, és rálépünk, akkor az ne süllyedjen be!

– Amire nagyon fontos figyelni, hogy a terület „lépésálló” legyen, ami azt jelenti, hogy, ha leterítjük a gyepet és rálépünk, akkor az ne süllyedjen be – mondta a kertész. – Az illesztéseknél figyeljünk arra, hogy megfelelően „kapaszkodjanak” egymásba az oldalak, ne legyenek hézagok. Mindig jól szorítsuk egymáshoz, ami hajtogatással, illetve egy hosszú deszka segítségével érhető el. Mindkét telepítés megfelelő lehet. A fűvetés egy kicsit munkásabb, de árban nagyjából fele a gyepszőnyegnek. Ugyanakkor a gyepszőnyeget hamarabb vehetjük birtokba, és rögtön mutat eredményt. A fenntartás szinte teljesen megegyezik.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu