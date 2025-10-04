Őszi fűvetés: a kertész megosztotta féltve őrzött titkait, így lesz a mi gyepünk a legszebb

Az őszi fűvetés is a vetőmag megfelelő kiválasztásánál kezdődik – hangsúlyozta Hankó János. – A keverékek összetételben hasonlítanak egymáshoz, hiszen ugyanaz a 3–4 fajta alkotja ezeket, de érdemes szem előtt tartani, hogy sok nem itthon termett.

Az őszi fűvetés szabályait megéri betartani, hogy szép gyepünk legyen. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A vetésnél nagyon fontos az optimális mennyiség kijuttatása

– Én mindig 5-6 dkg/m2 mennyiségben vetem a füvet. Mások kevesebbel – ecsetelte a kertész, aki a békéscsabai Stark Adolf Kertbarát Kör elnöke is. – A vetésnél elengedhetetlen az indító tápanyag kijuttatása, én mindig komplex műtrágyát használok. Végül a megfelelő öntözés – leginkább az automata öntözés – biztosítása szükséges. Ha az általam felsoroltak teljesülnek, akkor a legfontosabb lépést megtettük, hogy szép gyepünk legyen.

Az őszi fűvetés is a megfelelő alapokra épül

– A gyepnél is csak a jó alapokra lehet építkezni. Ahhoz, hogy szép füvünk legyen, ami hosszú ideig a kert vagy az udvar dísze, először a megfelelő környezetet kell kialakítani – hangsúlyozta Hankó János. – A talajnak, amibe vetünk, illetve amire a gyepszőnyeget terítjük, jól összedolgozottnak kell lennie. Jó levegő- és vízáteresztő-képesség szükséges, amihez megfelelő talajszerkezet kell. A talajban a tápanyagok is megfelelő mennyiségben legyenek megtalálhatók.

A műtrágya lehetőleg komplex legyen

Amennyiben a terület gyomos, ajánlott a totális gyomirtás után 10-14 napot várni a vetéssel. Fontos a terület előkészítése, a felület megtisztítása, szintezése, ezt követi a magágy előkészítése. A következő lépés a fűmag vetése, az indító műtrágya kijuttatása, ez 3-4dkg/m2. Ezután jöhet a fűmag bedolgozása, hengerezése és az öntözés. A műtrágya lehetőleg komplex legyen, ami tartalmazza azokat az elemeket, amire a fűnek szüksége van. Kálium, nitrogén, foszfor és egyéb tápanyagok is megtalálhatók benne.

A gyepszőnyeg telepítésnél a lépések hasonló, csak értelemszerűen nem vetünk magot, hanem leterítjük a gyepszőnyeget.

Ha leterítjük a gyepet, és rálépünk, akkor az ne süllyedjen be!

– Amire nagyon fontos figyelni, hogy a terület „lépésálló” legyen, ami azt jelenti, hogy, ha leterítjük a gyepet és rálépünk, akkor az ne süllyedjen be – mondta a kertész. – Az illesztéseknél figyeljünk arra, hogy megfelelően „kapaszkodjanak” egymásba az oldalak, ne legyenek hézagok. Mindig jól szorítsuk egymáshoz, ami hajtogatással, illetve egy hosszú deszka segítségével érhető el. Mindkét telepítés megfelelő lehet. A fűvetés egy kicsit munkásabb, de árban nagyjából fele a gyepszőnyegnek. Ugyanakkor a gyepszőnyeget hamarabb vehetjük birtokba, és rögtön mutat eredményt. A fenntartás szinte teljesen megegyezik.