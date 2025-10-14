Őszi fáradtság? Ezzel az 5 vitaminnal pár nap alatt újra energikus leszel!

Ahogy a falevelek sárgulni kezdenek és a hőmérséklet csökken, szervezetünknek is alkalmazkodnia kell a változó évszakhoz. Az őszi hónapokban nemcsak a természet lassul le, hanem az immunrendszer is fokozott kihívások elé néz. Egyre kevesebb napfényt kapunk, és friss zöldségek is ritkábban kerülnek a tányérra. Ilyenkor gyakori tünet az őszi fáradtság, ami az ilyenkor jellemző őszi vitaminhiány miatt is kialakulhat. Éppen ezért ebben az évszakban érdemes lehet odafigyelni a vitamin- és ásványianyag-pótlásra.

Az őszi fáradtság hátterében vitaminhiány is lehet. Illusztráció: shutterstock.com

Melyek az őszi vitaminhiány tünetei?

Az őszi vitaminhiány tünetei a következők:

nem múló fáradtság,

gyenge immundrendszer,

száraz, fakó, pattanásos bőr,

hajhullás,

törékeny körmök,

rossz hangulat.

Ha ezeket tapasztalod, akkor lehet, hogy a szervezetnek extra őszi vitaminokra van szüksége. Fontos megjegyezni, ha több tünet is fennáll, ráadásul hosszabb ideje, akkor érdemes szakemberhez fordulni.

Az őszi fáradtság vitaminokkal csökkenthető?

Az őszi fáradtság ellen vitaminokkal és friss zöldségekkel is tehetünk. A legtöbb szakértő hangsúlyozza, az őszi vitaminpótlást érdemes először természetes forrásokból megkezdeni. Az Alföld ebben az évszakban is tökéletes, egészségvédő gyümölcsökkel ajándékoz meg minket, a helyi piacokon több szuperélelmiszerhez is hozzájuthatunk. Természetesen az őszi vitaminokat étrendkiegészítők segítségével is bevihetjük a szervezetbe.

Őszi vitaminpótlás: mire lehet szüksége a szervezetnek?

Ahogy a nappalok rövidülnek, érdemes tudatosan támogatni a szervezetet – hiszen az immunrendszerünk felkészítése most kezdődik. Egy kiegyensúlyozott étrend, elegendő pihenés és a szükséges vitaminok pótlása segíthet, hogy a hideg hónapokat is energikusan és egészségesen vészeljük át. Nézzük meg, milyen vitaminokból lehet szükség extra mennyiségre.

D-vitamin – a napfény hiányának ellenszere

A D-vitamin a napfény hatására termelődik a bőrben, ám októbertől kora tavaszig a napsugarak ereje már nem elegendő ehhez. Emiatt sokaknál alakul ki hiány, ami gyengítheti az immunrendszert és a csontok egészségét. Az orvosok és egészségügyi szervezetek egyaránt javasolják a napi D-vitamin-pótlást a hideg hónapokban. A jó átlag a napi 3000 NE-es érték körüli mennyiség.