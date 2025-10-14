48 perce
Őszi fáradtság? Ezzel az 5 vitaminnal pár nap alatt újra energikus leszel!
A nappalok rövidülését nemcsak a természet, hanem az emberek is megérzik. Gyakori tünet az őszi fáradtság, amit néha egyszerűen is csökkenteni lehet, ezért érdemes tudatosan támogatni az immunrendszert és fontolóra venni az őszi vitaminpótlást.
Ahogy a falevelek sárgulni kezdenek és a hőmérséklet csökken, szervezetünknek is alkalmazkodnia kell a változó évszakhoz. Az őszi hónapokban nemcsak a természet lassul le, hanem az immunrendszer is fokozott kihívások elé néz. Egyre kevesebb napfényt kapunk, és friss zöldségek is ritkábban kerülnek a tányérra. Ilyenkor gyakori tünet az őszi fáradtság, ami az ilyenkor jellemző őszi vitaminhiány miatt is kialakulhat. Éppen ezért ebben az évszakban érdemes lehet odafigyelni a vitamin- és ásványianyag-pótlásra.
Melyek az őszi vitaminhiány tünetei?
Az őszi vitaminhiány tünetei a következők:
- nem múló fáradtság,
- gyenge immundrendszer,
- száraz, fakó, pattanásos bőr,
- hajhullás,
- törékeny körmök,
- rossz hangulat.
Ha ezeket tapasztalod, akkor lehet, hogy a szervezetnek extra őszi vitaminokra van szüksége. Fontos megjegyezni, ha több tünet is fennáll, ráadásul hosszabb ideje, akkor érdemes szakemberhez fordulni.
Az őszi fáradtság vitaminokkal csökkenthető?
Az őszi fáradtság ellen vitaminokkal és friss zöldségekkel is tehetünk. A legtöbb szakértő hangsúlyozza, az őszi vitaminpótlást érdemes először természetes forrásokból megkezdeni. Az Alföld ebben az évszakban is tökéletes, egészségvédő gyümölcsökkel ajándékoz meg minket, a helyi piacokon több szuperélelmiszerhez is hozzájuthatunk. Természetesen az őszi vitaminokat étrendkiegészítők segítségével is bevihetjük a szervezetbe.
Őszi vitaminpótlás: mire lehet szüksége a szervezetnek?
Ahogy a nappalok rövidülnek, érdemes tudatosan támogatni a szervezetet – hiszen az immunrendszerünk felkészítése most kezdődik. Egy kiegyensúlyozott étrend, elegendő pihenés és a szükséges vitaminok pótlása segíthet, hogy a hideg hónapokat is energikusan és egészségesen vészeljük át. Nézzük meg, milyen vitaminokból lehet szükség extra mennyiségre.
D-vitamin – a napfény hiányának ellenszere
A D-vitamin a napfény hatására termelődik a bőrben, ám októbertől kora tavaszig a napsugarak ereje már nem elegendő ehhez. Emiatt sokaknál alakul ki hiány, ami gyengítheti az immunrendszert és a csontok egészségét. Az orvosok és egészségügyi szervezetek egyaránt javasolják a napi D-vitamin-pótlást a hideg hónapokban. A jó átlag a napi 3000 NE-es érték körüli mennyiség.
C-vitamin – a természetes immunerősítő
A C-vitamin nélkülözhetetlen az immunrendszer megfelelő működéséhez, emellett segíti a vas felszívódását és csökkenti a fáradtságérzetet. A citrusfélék, a gránátalma, a paprika, a savanyú káposzta vagy a csipkebogyótea fogyasztása segíthet megelőzni a megfázásos időszakokat.
Cink – apró nyomelem, nagy hatás
A cink gyakran háttérbe szorul, pedig kulcsszerepe van a védekezőképesség fenntartásában, valamint a bőr, a haj és a köröm egészségének megőrzésében. Hiánya lassabb sebgyógyulást és száraz bőrt okozhat. Ősszel és télen különösen érdemes odafigyelni a pótlására.
A vitaminok szedésénél mindig érdemes követni a nemzetközi ajánlásokat és a gyártó által megadott napi ajánlott mennyiséget
– hangsúlyozta a gyógyszerész.
B12-vitamin – energia és jókedv forrása
A B12-vitamin az idegrendszer és az energiaháztartás egyik legfontosabb támogatója. Mivel elsősorban állati eredetű élelmiszerekben található meg, a vegetáriánus vagy vegán étrendet követők számára a pótlása különösen fontos. Hiánya fáradékonysághoz, levertséghez és akár hangulatingadozáshoz is vezethet.
Vas – az őszi fáradtság ellenszere
A vas a vörösvérsejtek oxigénszállításához nélkülözhetetlen. Ha kevés van belőle, gyakrabban érezzük magunkat kimerültnek és a koncentráció is nehézkessé válhat. A húsok, hüvelyesek és zöld leveles zöldségek fogyasztása, valamint a C-vitamin együttes bevitele javíthatja a vas hasznosulását.
