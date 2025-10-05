október 5., vasárnap

Madárvendég

1 órája

Te várod már, hogy megleshesd a darvak behúzását? Itt vannak a dátumok!

Páratlan égi élményt nyújtanak az alkonyati fényben ezek a madarak. Meglesheted őket a pusztában: az őszi darules időpontjai ismertek, megmutatjuk.

Csete Ilona

Alkonyatban a mozgalmukat daruhúzásként emlegetik. A természetimádók szívesen ellátogatnak ilyenkor a kardoskúti pusztába, ahol az őszi darules fantasztikus élményének válhatnak a részeseivé. A Körös-Maros Nemzeti Park Fehértó részterületének a Sóstói-telep bejárójánál, a Lófogó-ér melletti kilátójából pompás panoráma nyílik éjszakázó helyükre, távcsövekkel megfigyelhető a több ezer madár ilyenkor.

Őszi darules
 A darvak látványa, a darules sokakat vonz a kardoskúti pusztába. Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Őszi darules, micsoda madárvendég!

A darules 2025. november 1. és november 8. között díjmentesen, többekkel együtt élvezhető.

E páratlan természeti környezetben, a tóra éjszakára behúzó darvak látványa megunhatatlan. A késő őszi programon számos érdekességet is megtudhatnak a vendégek e kecses madarakról. A darvak mellett természetesen szép számban látnak majd különböző vadlúd- és récefajokat és biztosan feltűnik majd egy-egy télire ideérkező madárvendég is, mint a kékes rétihéja, a gatyás ölyv, vagy szerencsés esetben a kis sólyom. 

Íme, a pontos dátumok sora!

  • 2025. november 1. (szombat) 15.00-17.00
  • 2025. november 8. (szombat) 15.00-17.00
  • 2025. november 15. (szombat) 14.30-16.30
  • 2025. november 22. (szombat) 14.30-16.30
  • 2025. november 29. (szombat) 14.30-16.30

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
