Te várod már, hogy megleshesd a darvak behúzását? Itt vannak a dátumok!

Alkonyatban a mozgalmukat daruhúzásként emlegetik. A természetimádók szívesen ellátogatnak ilyenkor a kardoskúti pusztába, ahol az őszi darules fantasztikus élményének válhatnak a részeseivé. A Körös-Maros Nemzeti Park Fehértó részterületének a Sóstói-telep bejárójánál, a Lófogó-ér melletti kilátójából pompás panoráma nyílik éjszakázó helyükre, távcsövekkel megfigyelhető a több ezer madár ilyenkor.

A darvak látványa, a darules sokakat vonz a kardoskúti pusztába. Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Őszi darules, micsoda madárvendég!

A darules 2025. november 1. és november 8. között díjmentesen, többekkel együtt élvezhető.

E páratlan természeti környezetben, a tóra éjszakára behúzó darvak látványa megunhatatlan. A késő őszi programon számos érdekességet is megtudhatnak a vendégek e kecses madarakról. A darvak mellett természetesen szép számban látnak majd különböző vadlúd- és récefajokat és biztosan feltűnik majd egy-egy télire ideérkező madárvendég is, mint a kékes rétihéja, a gatyás ölyv, vagy szerencsés esetben a kis sólyom.

Íme, a pontos dátumok sora!