11 órája
Te várod már, hogy megleshesd a darvak behúzását? Itt vannak a dátumok!
Páratlan égi élményt nyújtanak az alkonyati fényben ezek a madarak. Meglesheted őket a pusztában: az őszi darules időpontjai ismertek, megmutatjuk.
Alkonyatban a mozgalmukat daruhúzásként emlegetik. A természetimádók szívesen ellátogatnak ilyenkor a kardoskúti pusztába, ahol az őszi darules fantasztikus élményének válhatnak a részeseivé. A Körös-Maros Nemzeti Park Fehértó részterületének a Sóstói-telep bejárójánál, a Lófogó-ér melletti kilátójából pompás panoráma nyílik éjszakázó helyükre, távcsövekkel megfigyelhető a több ezer madár ilyenkor.
Őszi darules, micsoda madárvendég!
A darules 2025. november 1. és november 8. között díjmentesen, többekkel együtt élvezhető.
E páratlan természeti környezetben, a tóra éjszakára behúzó darvak látványa megunhatatlan. A késő őszi programon számos érdekességet is megtudhatnak a vendégek e kecses madarakról. A darvak mellett természetesen szép számban látnak majd különböző vadlúd- és récefajokat és biztosan feltűnik majd egy-egy télire ideérkező madárvendég is, mint a kékes rétihéja, a gatyás ölyv, vagy szerencsés esetben a kis sólyom.
Íme, a pontos dátumok sora!
- 2025. november 1. (szombat) 15.00-17.00
- 2025. november 8. (szombat) 15.00-17.00
- 2025. november 15. (szombat) 14.30-16.30
- 2025. november 22. (szombat) 14.30-16.30
- 2025. november 29. (szombat) 14.30-16.30
