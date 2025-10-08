1 órája
Ezeket a virágokat érdemes ősszel kiültetni – fotók
Városszerte zajlanak az őszi kertészeti munkák. Ilyen virágokat ültettek és ültetnek ezekben a napokban.
Gyulán városszerte zajlanak az őszi kertészeti munkák. Fotó: dr. Görgényi Ernő/Facebook
Legyen bármilyen évszak, Gyula városa elképzelhetetlen gyönyörű, virágos közterületei nélkül. Az ősz beköszöntével a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. munkatársai kiszedik az ágyásokból az egynyári virágokat, előkészítik a talajt, és elültetnek 17 ezer tő árvácskát – közölte Facebook-oldalán dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere. Ilyenkor kerülnek a földbe a virághagymák is, idén 9000 tulipán és 360 gyöngyike, melyeknek köszönhetően tavasszal majd ismét új arcát mutathatja majd meg a város.
Zajlanak az őszi kertészeti munkák GyulánFotók: dr. Görgényi Ernő/Facebook
