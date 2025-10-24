1 órája
Virágzó foltra bukkantak az ősgyepen, te felismered, mi ez?
Olyan ismerős ez a sárga szépség. Vajon mi a neve?
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai a napokban egy üde színfoltra leltek Tatársáncon. Októberben is virágzik a pusztai gyújtoványfű.
Orosháza mellett, a tatársánci ősgyep október elejére jellemzően inaktívvá vált: elszáradtak a fűfélék, a magas kórós növények is. De üde színfolt a virágzó pusztai gyújtoványfű.
A védett pusztai gyújtoványfű a lösznövénytársulások jellegzetes faja. Egész Európában honos, kivéve az északi területeket. A Dél-Tiszántúl löszgyep-foltjain szinte mindenütt megtalálható. Gátoldalakban, utak szélén, patakok partján fordul elő, de a homokos, száraz talajon is megél. Sőt, a mostanihoz hasonló, csapadékmentes időszakban is képes virágozni.
A napokban bukkantak Tatársáncon egy több tucat pusztai gyújtoványfűből álló, virágzó foltra. Néhány virágzó tövet a csorvási löszgyepen is találtak még.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Nem mindegy, mennyit fizetünk: ezek az öröklési illeték szabályai 2025-ben
Drámai reggelek a Körte soron, ez lehet a végleges megoldás a káoszra