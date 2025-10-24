október 24., péntek

Tatársánc

1 órája

Virágzó foltra bukkantak az ősgyepen, te felismered, mi ez?

Címkék#ősgyep#fűféle#kórós#patak#szél

Olyan ismerős ez a sárga szépség. Vajon mi a neve?

Csete Ilona

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai a napokban egy üde színfoltra leltek Tatársáncon. Októberben is virágzik a pusztai gyújtoványfű.
Orosháza mellett, a tatársánci ősgyep október elejére jellemzően inaktívvá vált: elszáradtak a fűfélék, a magas kórós növények is. De üde színfolt a virágzó pusztai gyújtoványfű.

pusztai gyújtoványfű
Még virágzik a pusztai gyújtoványfű. Fotó: Lengyel György

A védett pusztai gyújtoványfű a lösznövénytársulások jellegzetes faja. Egész Európában honos, kivéve az északi területeket. A Dél-Tiszántúl löszgyep-foltjain szinte mindenütt megtalálható. Gátoldalakban, utak szélén, patakok partján fordul elő, de a homokos, száraz talajon is megél. Sőt, a mostanihoz hasonló, csapadékmentes időszakban is képes virágozni.

A napokban bukkantak Tatársáncon egy több tucat pusztai gyújtoványfűből álló, virágzó foltra. Néhány virágzó tövet a csorvási löszgyepen is találtak még.

