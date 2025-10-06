október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

14°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Holtankoljak

1 órája

Örülhetnek az autósok, több pénz marad a családi kasszában

Címkék#árak#Holtankoljak#gázolaj#üzemanyagár

Keddtől tovább csökkennek az üzemanyagárak Magyarországon.

Beol.hu

A nagykereskedelmi árak a 95-ös benzin esetében bruttó 3 forinttal csökkennek. A gázolaj ára pedig bruttó 5 forinttal lesz kedvezőbb. A mai napon, október 6-án, még a korábbi átlagárakon tankolhatunk: a 95-ös benzin literenként 584 forintba, míg a gázolaj 589 forintba kerül – adt hírül a holtankoljak.hu

Tovább csökkenek az üzemanyag árak
Tovább csökkenek az üzemanyag árak. Fotó: Shutterstock

Ma, azaz hétfőn az alábbi árakkal találkozhatunk a kutakon (2025.10.06-án):

  • 95-ös benzin: 584 Ft/liter 
  • Gázolaj: 589 Ft/liter 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu