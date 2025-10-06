Örülhetnek az autósok, több pénz marad a családi kasszában

A nagykereskedelmi árak a 95-ös benzin esetében bruttó 3 forinttal csökkennek. A gázolaj ára pedig bruttó 5 forinttal lesz kedvezőbb. A mai napon, október 6-án, még a korábbi átlagárakon tankolhatunk: a 95-ös benzin literenként 584 forintba, míg a gázolaj 589 forintba kerül – adt hírül a holtankoljak.hu.

Tovább csökkenek az üzemanyag árak. Fotó: Shutterstock

Ma, azaz hétfőn az alábbi árakkal találkozhatunk a kutakon (2025.10.06-án):