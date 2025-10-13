október 13., hétfő

Látványos produkciók

3 órája

Aranyeső hullott a gyulai mazsorettfesztiválon – galériával, videóval

Látványos programnak adott otthont szombaton Gyula. A II. Gyulai Országos Mazsorett Fesztivált rendezték a helyi művelődési központban a Gyulai Grácia Mazsorett Együttes szervezésében.

Papp Gábor

Az Országos Mazsorett Fesztiválon kilenc város 18 csoportja vett részt, összesen 200 mazsorett lépett színpadra a rendezvény során – tájékoztatott Rábai Szilvia művészeti vezető, egyesületi elnök.

Az Országos Mazsorett Fesztivál
Az Országos Mazsorett Fesztiválon kétszáz mazsorett lépett színpadra. Fotó: Kiss Zoltán 

Országos Mazsorett Fesztivál: már a tavalyi esemény is nagy sikert aratott

Az együttes tavaly megrendezett első országos fesztiválja egy hazai versengés résztvevője is volt egyben, amelyen a különböző ilyen jellegű programokat díjazták. A versengésen a gyulai fesztivál 2024-ben a második helyezést érte el, melynek díjátadását a szombati ceremónián tartották.

Aranyeső hullott

Szombaton a Grácia Mazsorett Együttes Hibiszkusz és Tűzkő csoportjai kezébe aranyeső hullott, hiszen show és pom-pon kategóriában is arany és kiemelt arany okleveleket érdemeltek ki. Emellett mindkét csoport Mosoly-díjat vehetett át, Nagy Léna tambur-major díjjal gazdagodott, valamint S. Kovács Admira fiatal, 16 éves kora ellenére egy koreográfiai díj büszke tulajdonosa lett. A bemutatók során a gyulai együttes legifjabb tagjai is színpadra léptek, hatalmas tapsot kiérdemelve. Az egész napos rendezvényen résztvevők egy látványos show műsor részesei lehettek.

A II. Gyulai Országos Mazsorett Fesztivál

Fotók: Kiss Zoltán

