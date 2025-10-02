Elkezdődött az idegek harca a forgalmas felüljárón

Ahogy azt szerdán jeleztük, hídkarbantartási munkák miatt forgalomkorlátozást vezettek be Békéscsabán az Orosházi úti felüljárón, vagyis az Erzsébet hídon. Az autósokat és kerékpárosokat egyaránt érintő intézkedés csütörtök 14 órától élesedett.

Elkezdődött a többnapos forgalomkorlátozás az Orosházi úti felüljárón. Fotó: Bencsik Ádám

Így reagáltak a közlekedők az Orosházi úti felüljárón történt forgalomkorlátozásra

A terveknek megfelelően gyakorlatilag pontban 14 órától a hídon átvezetett kerékpárutat a híd kezdete és a híd vége között teljes szélességben lezárták. Ugyanakkor azt láttuk, hogy többen nem vették figyelembe a tiltó táblákat, néhány biciklis ugyanis még megpróbált átkelni a hídon a szokásos helyen. Azonban a legtöbb kerékpáros a hídon a gyalogjárdán, gyalogosan, kerékpárjukat áttolva közlekedett, de azért itt is voltak kivételek. A korlátozás október 5-én vasárnap 16 óráig lesz érvényben.

A kerékpárutat teljesen lezárták. Fotó: Bencsik Ádám

Az autósok elől is elzártak egy sávot

Emellett ugyancsak csütörtökön 14.30 és 18 óra között a híd, szelvényezés szerinti bal oldalán a külső forgalmi sávban az autósoknak forgalomkorlátozásra kellett számítaniuk. Így is történt, a területet jól látható módon narancssárga bójákkal kerítették el a forgalomtól. Ebben az időszakban még nem volt torlódás, de sajnos a csúcsidőszakban biztosan számítani kell fennakadásokra mind Jamina, mind a belváros felé.

Ezzel még nincs vége a forgalomkorlátozásoknak

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés vármegyei igazgatósága nevében az önkormányzat arról tájékoztatott, hogy a későbbiekben is számítani kell forgalomkorlátozásokra. Ezekről a munkavégzés ütemezése szerint adnak majd tájékoztatást, ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a korlátozás időpontjai az időjárás függvényében megváltozhatnak. Továbbá arra kérnek mindenkit, hogy a jelzett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek és lehetőségükhöz mérten más útvonalat válasszanak az úti céljuk eléréséhez.

Elkezdődött a Berényi út felújítása is

Ahogy azt megírtuk, elkezdődött a Berényi út–Mezőmegyer bekötőút felújítása, amely mintegy 2,3 kilométeres szakaszt érinti. A kivitelezés három ütemben valósul meg Békéscsaba belterületén, az egyes építési szakaszokhoz igazodva a forgalmi rend is módosul.