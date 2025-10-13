október 13., hétfő

Munkanap változásokkal

1 órája

El se indulj ekkor – zárva lesz a városháza

Címkék#ügyfélforgalom#munkarend#munkanap#polgármesteri hivatal

Változik a munkarend, érdemes időben tájékozódnod!

Csete Ilona

Bár ezen a héten a szombat munkanap, október 18-án zárva lesz a polgármesteri hivatal.

A várhatóan csekély ügyfélforgalom miatt született ez a döntés. Fotó: Illusztráció: MW-archívum

A 2025. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló rendelet szerint október 18. (szombat) munkanap, míg október 24. (péntek) pihenőnap.

– Figyelemmel az áthelyezett munkanapok során korábban tapasztalt csekély ügyfélforgalomra, valamint az intézkedéssel elérhető pénzügyi megtakarításra is, ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Orosháza Város Polgármesteri Hivatala október 18-án, szombaton zárva tart. A polgármesteri hivatal munkatársai ezen a napon sem személyesen, sem telefonon nem lesznek elérhetők – írta bejegyzésében dr. Tatár Zoltán orosházi jegyző a város hivatalos közösségi oldalán. Arra kérte az ügyfeleket, hogy az ügyintézés tervezése során a fentieket vegyék figyelembe.

 

