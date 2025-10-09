Családok mennek tönkre emiatt: ezt kevesen tudják az öröklésről

Nemrég a híres amerikai színész, Gene Hackman tragikus halála után kialakult botrány miatt került reflektorfénybe az örökösödés témája. A fél világot megdöbbentette a hír, hogy a művészt gyeremekei jelöletlen sírba temették, mert Hackman úgy döntött, kizárja őket a végrendeletéből. A hírhedtté vált esetben kizárás történt, de Magyarországon egy másik kifejezést, a kitagadást is sűrűn emlegetik. Ennek ellenére kevesen tudják, hogy a kettő között különbség van, és eltérő hatásuk van az örökségre. A magyar jog ugyanis pontosan meghatározza, mikor és milyen feltételekkel lehet valakit megfosztani az örökségtől. Nem mindegy, hogy kizárásról vagy kitagadásról van szó, ugyanis a kettő között óriási különbség van.

Milyen különbség van a kitagadás és a kizárás között?

A kizárás az enyhébb lépés, mert a kizárt családtag nem marad teljesen vagyon nélkül Az örökhagyó indoklás nélkül dönthet úgy, hogy valaki ne örököljön tőle, de ettől még az illetőt megilleti az úgynevezett kötelesrész, vagyis az örökség törvényben meghatározott része.

Egészen más a helyzet kitagadás esetén. Ilyenkor az örökhagyó nemcsak az örökségből, hanem a kötelesrészből is kizárja a hozzátartozót. Fontos azonban, hogy ezt csak törvényben rögzített, komoly indokokkal teheti meg.

Kitagadás örökségből: milyen okai lehetnek?

A Polgári Törvénykönyv szerint a kitagadás alapja több dolog is lehet:

ha az örökös az örökhagyó életére tör,

az örökös ellen bűncselekményt követ el,

erkölcstelen életmódot folytat,

tartási kötelezettségét megszegi,

jogerős börtönbüntetését tölti.

házastárs esetében a súlyos hűtlenség is alap lehet a kitagadásra.

Fontos, hogy a kitagadás mindig indoklást igényel. Ha ez elmarad, a rendelkezés érvénytelen, és az örökös végül mégis hozzájuthat a vagyonhoz. Sok családi per pontosan ebből a hibából indul.

A kitagadott leszármazottjai is kiesnek az örökségből?

Van egy csavar a kitagadásban: ha valakit kitagadnak, az nem jelenti automatikusan azt, hogy a gyerekei is elveszítik az örökséghez való jogukat. Ha az örökhagyó azt szeretné, hogy a kitagadott örökös leszármazottjai se örököljenek, őket külön név szerint kell említeni a végrendeletben.

Végrendelet miatt is változhat az örökösödés?

A végrendelettel alaposan át lehet írni az örökösödést, de rengeteg buktatója is van. A szakértők szerint a legnagyobb hiba, ha valaki saját kezűleg, jogi tanács nélkül készíti el a végrendeletét. Bár egy kézzel írt testamentum is érvényes lehet, elég egyetlen pontatlan megfogalmazás, és a bíróság érvénytelenítheti az egészet. A biztonság kedvéért érdemes ügyvédhez vagy közjegyzőhöz fordulni, aki segít elkerülni a vitákat. Egy apró figyelmetlenség ugyanis elég ahhoz, hogy az utolsó akarat semmivé váljon.