Kapitális fogás: ekkora hal nem is létezik

Az új tórekordról, az óriáspontyról a Bait Bait Facebook-oldalán számoltak be, és mint írták, Czövek Béla neve örökre beíródott a Lőkösházi kavicsbányató történetébe, hiszen a VIP állásról egy 39,6 kilós tükröst sikerült szákba terelnie.

Fantasztikus óriáspontyot fogott Czövek Béla. Fotó: Bait Bait Facebook

Az óriásponty új rekordot hozott

A Pecaverzum és a Bait Bait egyaránt kiemelte, a horgász 24 milliméteres tüzes-barackos bojlit használt, amelyet vajsavas, kukoricás, ananászos aromával ízesített, és ezt kikönnyítette egy pop-uppal. Mint a cikkekből kiderült, a horgász két óriási fogással is büszkélkedhetett, előbb egy 35,25 kilós, majd egy 39,6 kilós tükörpontyot fogott.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Dupla csúcs született

A Pecaverzum a Lőkösházi kavicsbányató tógazdájától megtudta, a korábbi tórekord 35,10 kiló volt, tehát kétszer is megdőlt a rekord. Gellén Attila elárulta a portálnak, 25 darab 30 kiló fölötti ponty él a tóban, és tudomásunk van további négy olyanról is, ami 40 körül lehet.

Itt a videó az elképesztő óriáspontyról.