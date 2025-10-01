október 1., szerda

Kapitális fogás: ekkora hal nem is létezik - videóval

Címkék#tógazda#óriásponty#tórekord#horgász

Elképesztő rekord született Békés vármegyében a napokban. Akkora óriáspontyot fogtak Lőkösházán, amekkorát elképzelni is nehéz volt korábban.

Papp Gábor

Az új tórekordról, az óriáspontyról a Bait Bait Facebook-oldalán számoltak be, és mint írták, Czövek Béla neve örökre beíródott a Lőkösházi kavicsbányató történetébe, hiszen a VIP állásról egy 39,6 kilós tükröst sikerült szákba terelnie.

Óriásponty hozott elképesztő rekordot
Fantasztikus óriáspontyot fogott Czövek Béla. Fotó: Bait Bait Facebook

Az óriásponty új rekordot hozott

A Pecaverzum és a Bait Bait egyaránt kiemelte, a horgász 24 milliméteres tüzes-barackos bojlit használt, amelyet vajsavas, kukoricás, ananászos aromával ízesített, és ezt kikönnyítette egy pop-uppal. Mint a cikkekből kiderült, a horgász két óriási fogással is büszkélkedhetett, előbb egy 35,25 kilós, majd egy 39,6 kilós tükörpontyot fogott.

Dupla csúcs született

A Pecaverzum a Lőkösházi kavicsbányató tógazdájától megtudta, a korábbi tórekord 35,10 kiló volt, tehát kétszer is megdőlt a rekord. Gellén Attila elárulta a portálnak, 25 darab 30 kiló fölötti ponty él a tóban, és tudomásunk van további négy olyanról is, ami 40 körül lehet.

Itt a videó az elképesztő óriáspontyról.

@mcsfishing LOKOSHAZA REKORD CSAK A BAIT BAIT#baitbaitcsabi #fiahing #baitbait #bojlishorgászat #disznó ♬ eredeti hang - Bait Bait Csabi

 

