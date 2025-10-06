október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

13°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bombahír

22 perce

Beindult a kismozdony – egy igazi óriás került elő

Címkék#Mezőtúr#Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetség#Peresi-holtág#ponty mozzanat

Újabb bombahírt tett közzé a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ). Az óriási ponty kifogását több apró kis mozzanat teszi különlegessé.

Papp Gábor

Braun József beszámolója óriási pontyos bombahír a javából – írta a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége a Facebook-oldalán.

Óriási ponty a holtágból.
Az óriási pontyot Braun József fogta ki a holtágból. Fotó: KHESZ

Óriási ponty: több apró mozzanat teszi különlegessé a fogát

Hozzátették, több apró kis mozzanat teszi különlegessé az amúgy sem hétköznapi tényt. Immár bizonyosság: majd negyedmázsás ponty is él a Peresi-holtágban.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Hogyan történt?

„Volt egy 24 órás horgászverseny szeptember 27-én és szeptember 28-án a Peresi-holtágon, Mezőtúr alatt, amin részt vettem – írta Braun József. – Egész nap semmi mozgás nem volt a vízen, majd délután 13.45 körül megtört a csend. Volt egy ejtős kapásom, amire azt hittem, hogy csak egy keszeg lesz. És itt jött a meglepetés, mert megindult a kis mozdony. Körülbelül 10-15 perc fárasztás után megmutatta magát a hatalmas tőponty, amire nem számítottunk. A súlya még meglepőbb volt, ugyanis mérlegelésnél derült ki, hogy az öreg moháshátú súlya 24,55 kiló. Feeder bottal igazi kihívás volt kifogni és nagyon nagy élmény is. A szervezők elmondása szerint ők még ezen a vízen ekkorát nem fogtak és nem is láttak.”

Az utóbbi időben számos nagy fogásról, óriási halról adhatunk hírt.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu