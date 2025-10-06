Beindult a kismozdony – egy igazi óriás került elő

Braun József beszámolója óriási pontyos bombahír a javából – írta a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége a Facebook-oldalán.

Az óriási pontyot Braun József fogta ki a holtágból. Fotó: KHESZ

Óriási ponty: több apró mozzanat teszi különlegessé a fogát

Hozzátették, több apró kis mozzanat teszi különlegessé az amúgy sem hétköznapi tényt. Immár bizonyosság: majd negyedmázsás ponty is él a Peresi-holtágban.

Hogyan történt?

„Volt egy 24 órás horgászverseny szeptember 27-én és szeptember 28-án a Peresi-holtágon, Mezőtúr alatt, amin részt vettem – írta Braun József. – Egész nap semmi mozgás nem volt a vízen, majd délután 13.45 körül megtört a csend. Volt egy ejtős kapásom, amire azt hittem, hogy csak egy keszeg lesz. És itt jött a meglepetés, mert megindult a kis mozdony. Körülbelül 10-15 perc fárasztás után megmutatta magát a hatalmas tőponty, amire nem számítottunk. A súlya még meglepőbb volt, ugyanis mérlegelésnél derült ki, hogy az öreg moháshátú súlya 24,55 kiló. Feeder bottal igazi kihívás volt kifogni és nagyon nagy élmény is. A szervezők elmondása szerint ők még ezen a vízen ekkorát nem fogtak és nem is láttak.”

Az utóbbi időben számos nagy fogásról, óriási halról adhatunk hírt.