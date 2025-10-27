Minden volt
2 órája
Óriás kutyusokkal is találkoztak a halloween-partyn
Halloween-partyn vehettek részt mindazok, akik ellátogattak a telekgerendási művelődési házba szombaton. Ránkli Ferenc polgármester elmonda, a rendezvény fő szervezői Feke Marianna, Bagyinka Ádám és a telekgerendási önkormányzat voltak.
A polgármester hatalmas köszönetet mondott Mariannának és Ádámnak a rengeteg munkáért, a szuper programokért és a csodás dekorációért, Laczkó Petrának és Szível Annának az arcfestésért és a játszóházért, Székely-Vad Juditnak a műsorvezetésért.
