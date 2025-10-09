október 9., csütörtök

Hihetetlen siker

1 órája

Orbán Viktor is gratulált az első gyulai Nobel-díjasnak, Krasznahorkai Lászlónak

Krasznahorkai László az idei irodalmi Nobel-díjas. Orbán Viktor miniszterelnök is gratulált neki.

Beol.hu

Október 9-én hirdették ki az irodalmi Nobel-díjakat, amelyet idén az 1954-ben Gyulán született Krasznahorkai László vehet át.  A 2002-ben kitüntetett Kertész Imre után második alkalommal nyerte el magyar író az irodalmi Nobel-díjat. Az irodalmi Nobel-díjat – általában az életműért – 1901 óta 118. alkalommal ítélték oda. 

KRASZNAHORKAI László; Krasznahorkai László
Krasznahorkai László a második magyar irodalmi Nobel-díjas. Fotó: Marjai János/MTI

Orbán Viktor is gratulált

Magyarország büszkesége, az első gyulai Nobel-díjas, Krasznahorkai László. Gratulálunk

 – írta Orbán Viktor kormányfő a közösségi oldalán.

 

 

