Hihetetlen siker
1 órája
Orbán Viktor is gratulált az első gyulai Nobel-díjasnak, Krasznahorkai Lászlónak
Krasznahorkai László az idei irodalmi Nobel-díjas. Orbán Viktor miniszterelnök is gratulált neki.
Október 9-én hirdették ki az irodalmi Nobel-díjakat, amelyet idén az 1954-ben Gyulán született Krasznahorkai László vehet át. A 2002-ben kitüntetett Kertész Imre után második alkalommal nyerte el magyar író az irodalmi Nobel-díjat. Az irodalmi Nobel-díjat – általában az életműért – 1901 óta 118. alkalommal ítélték oda.
Orbán Viktor is gratulált
Magyarország büszkesége, az első gyulai Nobel-díjas, Krasznahorkai László. Gratulálunk
– írta Orbán Viktor kormányfő a közösségi oldalán.
Ezt ne hagyja ki!Szenzációs siker
1 órája
A gyulai születésű Krasznahorkai László veheti át az irodalmi Nobel-díjat
Ezt ne hagyja ki!Erősemberek versenye
3 órája
Szinte repült a kamion, senki sem tudta legyőzni Kónya Gergőt – galériával
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre