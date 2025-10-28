Megállíthatatlanok voltak, még az óra sem bírta velük a tempót - galériával

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

– A futás hivatalosan egy 24 órás váltófutás volt, ám az óraátállítás miatt hajnal 3 órakor ismét 2 óra lett. Ezért 25 órát kellett futniuk a csapatoknak, de ez nem okozott problémát. Összetételben, létszámban nem voltak megkötések, csupán annyi volt a kitétel, hogy legalább 1 embernek mindig futnia kellett a kijelölt pályán. A helyszín Tótkomlós egyik főtere volt, innen indult a kör, ami 3 utcát érintett. A pálya kijelölése technikai szempontok alapján történt (szilárd útburkolat, éjszaka is kivilágított utcák, a kíséret is megengedett volt). Igazi közösségi élményt sikerült összekovácsolnunk: a futókat biciklivel, görkorival is kísérték például a gyerekek. A 6 csapat összesen több, mint 1100 kilométert tett meg – tudtunk meg részleteket.

Váltófutás kovácsolta közösségi élménnyé a napot

Futók érkeztek Orosházáról, Kétegyházáról, Battonyáról, Mezőhegyesről, Vízkeletről (Felvidék), Szarvasról, Veszprémből, Szentendréről és voltak helyi sportemberek is. A rendezvényhez este 6 órakor kapcsolódott egy Tök-Jó futás elnevezésű program is, jelmezekbe öltözve futhattak, akik itt neveztek (több mint 60 fő). A babafutamban 400 métert kellett megtenni, a többiek pedig a 24 órás futókörén kocoghattak, futhattak kedvük szerint.