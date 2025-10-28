október 28., kedd

Mozgásban éjjel-nappal

1 órája

Megállíthatatlanok voltak, még az óra sem bírta velük a tempót - galériával

Címkék#Szarvas#Mezőhegyes#Tótkomlós#Battony#futás

Így lett a 24 helyett 25. A közösségi futás óráit kicsit átírta az óraátállítás, de ez egyáltalán nem zavarta a nevezőket ebben a városban. Élvezték a futást végtelen lelkesedéssel és mozgásban maradtak éjjel-nappal.

Csete Ilona

A Tótkomlósi Futó és Szabadidősport Egyesület igen mozgalmas hétvégét hirdetett, sokak tetszését elnyerve. Ráhatással volt az óraátállítás a közösségi futásra. Így lett a 24 órásként hirdetett közösségi élmény 25 órás. Az óra vissza, a futók előre iramodtak. Írjuk a részleteket.

Az óraátállítás ellenére bírták a tempót megállíthatatlanul
Óraátállítás vissza, futók, csak előre! Futófesztiváli hangulat és élmény Tótkomlóson. Fotó: TFSZE facebook

Óraátállítás: ettől lett 25 órás

A Tótkomlósi Futó és Szabadidősport Egyesület elnöke, Sándor-Kusztos Linda érdeklődésünkre elmondta, 24 órás közösségi futást rendeztek Tótkomlóson. 6 csapat tagjai (75 futó) folyamatosan váltották egymást szombaton reggeltől.

Futófesztiváli hangulat és élmény Tótkomlóson

Fotók: TFSZE facebook

 

– A futás hivatalosan egy 24 órás váltófutás volt, ám az óraátállítás miatt hajnal 3 órakor ismét 2 óra lett. Ezért 25 órát kellett futniuk a csapatoknak, de ez nem okozott problémát. Összetételben, létszámban nem voltak megkötések, csupán annyi volt a kitétel, hogy legalább 1 embernek mindig futnia kellett a kijelölt pályán. A helyszín Tótkomlós egyik főtere volt, innen indult a kör, ami 3 utcát érintett. A pálya kijelölése technikai szempontok alapján történt (szilárd útburkolat, éjszaka is kivilágított utcák, a kíséret is megengedett volt). Igazi közösségi élményt sikerült összekovácsolnunk: a futókat biciklivel, görkorival is kísérték például a gyerekek. A 6 csapat összesen több, mint 1100 kilométert tett meg – tudtunk meg részleteket.

Váltófutás kovácsolta közösségi élménnyé a napot

Futók érkeztek Orosházáról, Kétegyházáról, Battonyáról, Mezőhegyesről, Vízkeletről (Felvidék), Szarvasról, Veszprémből, Szentendréről és voltak helyi sportemberek is. A rendezvényhez este 6 órakor kapcsolódott egy Tök-Jó futás elnevezésű program is, jelmezekbe öltözve futhattak, akik itt neveztek (több mint 60 fő). A babafutamban 400 métert kellett megtenni, a többiek pedig a 24 órás futókörén kocoghattak, futhattak kedvük szerint.

 

