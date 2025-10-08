29 perce
Ingerlékenység, fáradtság – a háziorvos szerint így tehetünk az óraátállítás hatásai ellen
Az őszi, téli időszámításra való átállás a szerencsésebb. Az óraátállítás azonban így is megterheli az emberi szervezetet – emelte ki kérdésünkre dr. Pálmai Tamás békési háziorvos. A szakembert arról is kérdeztünk, hogy miként készüljünk fel a változásra.
Dr. Pálmai Tamás békési háziorvos elmondta, az óraátállítás gazdasági megfontolásból született, elvileg a hatékonyabb munkavégzés miatt vezették be. Az emberi természetnek azonban csaknem olyan megterhelő, mint a 2-3 műszakban végzett munka.
Az óraátállítás az emberek 90 százalékának nyűg
– A lakosság, az emberek 90 százaléka nehezen viseli az óraátállítást, nyűgös amiatt – tette hozzá a szakember. – Nem segíti a helyzetet az sem, hogy az Európai Unió többször ígéretet tett arra, hogy visszaállítja a régi, normális, átállítás nélküli rendet. Az emberek többsége megszenvedi, különösen a tavaszi változást, amikor egy órát veszítünk, az őszi átállás szerencsésebb, hiszen akkor egy órával többet alhatunk.
Hetekig érzik a hatását
Az érzékenyebbek sokszor hetekig érzik az óraátállítás hatásait, mert a változás természetellenes módon megterheli a biológiai óránkat.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Hogyan készüljünk fel az óraátállításra?
– Az őszi, téli időszámításra egyszerűbb felkészülni. Előzetesen érdemes egy kicsit, ha nem is egy órával, de fél órával, háromnegyed órával csúsztatni a lefekvést. A lefekvési időt érdemes nem tévézéssel eltölteni, és lehetőleg a hálószobából érdemes minden elektromos eszközt száműzni. A különböző eszközök észrevétlenül bocsájtják ki az elektroszmogot, még egy konnektorban felejtett töltő is, nem beszélve a telefonokról, televíziókról – fogalmazott. – Az alvás előtti nyugalom nagyon fontos, éppen ezért célszerű például valami szépet, kedveset olvasni.
A háziorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy ne együnk közvetlenül lefekvés előtt, és vacsoraasztalra se nehéz étel kerüljön, ahogy az alkoholos italok sem segítik a a nyugodt alvást.
Óraátállítás 2025: idén jóval korábban
Idén az óraátállítás dátuma: október 26., vasárnap, hajnalban kell a mutatókat 3 óráról 2 órára visszaállítani, így papíron egy órával tovább alhatunk.
Olvasóink így látták
Tavaly videós interjúban mondták el véleményüket olvasóink az óraátállításról.
Itt a végjáték: eladó az orosházi síküveggyár – galériával, videóval
Komoly tőkéhez jutott a Békés vármegyei cég, aláírták a szerződést