Változás

10 órája

Ingerlékenység, fáradtság – a háziorvos szerint így tehetünk az óraátállítás hatásai ellen

Címkék#Dr Pálmai Tamás#óraátállítás 2025#békési háziorvos#lakosság#óraátállítás

Az őszi, téli időszámításra való átállás a szerencsésebb. Az óraátállítás azonban így is megterheli az emberi szervezetet – emelte ki kérdésünkre dr. Pálmai Tamás békési háziorvos. A szakembert arról is kérdeztünk, hogy miként készüljünk fel a változásra.

Papp Gábor

Dr. Pálmai Tamás békési háziorvos elmondta, az óraátállítás gazdasági megfontolásból született, elvileg a hatékonyabb munkavégzés miatt vezették be. Az emberi természetnek azonban csaknem olyan megterhelő, mint a 2-3 műszakban végzett munka.

az óraátállításról dr. Pálmai Tamás
Az óraátállítás és annak hatásai sokaknak nyűgöt okoznak – hívta fel a figyelmet dr. Pálmai Tamás.  Forrás: Beol-archívum

Az óraátállítás az emberek 90 százalékának nyűg

– A lakosság, az emberek 90 százaléka nehezen viseli az óraátállítást, nyűgös amiatt – tette hozzá a szakember. – Nem segíti a helyzetet az sem, hogy az Európai Unió többször ígéretet tett arra, hogy visszaállítja a régi, normális, átállítás nélküli rendet. Az emberek többsége megszenvedi, különösen a tavaszi változást, amikor egy órát veszítünk, az őszi átállás szerencsésebb, hiszen akkor egy órával többet alhatunk.

Hetekig érzik a hatását

Az érzékenyebbek sokszor hetekig érzik az óraátállítás hatásait, mert a változás természetellenes módon megterheli a biológiai óránkat.

Hogyan készüljünk fel az óraátállításra?

– Az őszi, téli időszámításra egyszerűbb felkészülni. Előzetesen érdemes egy kicsit, ha nem is egy órával, de fél órával, háromnegyed órával csúsztatni a lefekvést. A lefekvési időt érdemes nem tévézéssel eltölteni, és lehetőleg a hálószobából érdemes minden elektromos eszközt száműzni. A különböző eszközök észrevétlenül bocsájtják ki az elektroszmogot, még egy konnektorban felejtett töltő is, nem beszélve a telefonokról, televíziókról – fogalmazott. – Az alvás előtti nyugalom nagyon fontos, éppen ezért célszerű például valami szépet, kedveset olvasni.

A háziorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy ne együnk közvetlenül lefekvés előtt, és vacsoraasztalra se nehéz étel kerüljön, ahogy az alkoholos italok sem segítik a a nyugodt alvást.

Óraátállítás 2025: idén jóval korábban 

Idén az óraátállítás dátuma: október 26., vasárnap, hajnalban kell a mutatókat 3 óráról 2 órára visszaállítani, így papíron egy órával tovább alhatunk.

Olvasóink így látták

Tavaly videós interjúban mondták el véleményüket olvasóink az óraátállításról.

 

