Sokan rosszul tudják: ekkor kell tényleg átállítani az órákat
Hamarosan véget ér a nyári időszámítás és kezdetét veszi a téli. Hiába kell minden évben átállni, sokan most is tévesen tudják, hogy mikor lesz az óraátállítás 2025-ben.
Napokon belül kezdődik a téli időszámítás, ami azt jelenti, jön a második óraátállítás 2025-ben. Az ilyen váltás alaposan megviselheti az emberi szervezetet, ezért nem árt időben felkészülni.
Miért találták ki az óraátállítást?
Az óraátállítás ötlete gazdasági megfontolásból született. A 20. század elején a nappali fény jobb kihasználása és a hatékonyabb munkavégzés miatt vezették be.
Miért van óraátállítás 2025-ben is? Miért nem törölték még el?
Az EU-ban már évek óta gondolkoznak az óraátállítás eltörlésén, de eddig még nem született egységes döntés. Az óraátállítás azért nem törölték még el, mert a tagállamok nem tudtak megegyezni abban, hogy melyik időszámítás legyen az állandó.
Mikor volt az első óraátállítás 2025-ben?
Az első óraátállítás időpontja 2025-ben március 30-ra esett, amikor átálltunk a nyári időszámításra. Az órákat hajnali 2 óráról 3 órára kellett tekerni.
Mikor lesz a következő óraátállítás 2025-ben?
A következő óraátállítás 2025 őszén, október 26-án esedékes, ezzel veszi kezdetét a téli időszámítás. Az óraátállítás ideje hajnali 3 óra, amikor vissza kell tekerni az órát 2 órára. Az őszi óraátállítás mindig egy kicsit kellemesebb a tavaszinál, mert ilyenkor egy órával többet lehet aludni.
Mi történik a szervezettel az óraátállítás hatására?
Hiába csak 60 percről van szó, az emberi test ezt napokig nem tudja lekövetni. A hirtelen váltás összezavarja a cirkádián ritmust, vagyis a belső biológiai órát. Ősszel sokan tapasztalnak időszakos levertséget, ami az óraátállítás miatt még kellemetlenebb lehet.
Mit javasol a szakember?
Dr. Pálmai Tamás szerint már az óraátállítás előtt érdemes egy kicsit csúsztatni a lefekvést. Lefekvés előtt érdemes mellőzni a tévézést vagy a mobilozást. Ha tehetjük, akkor száműzzük az elektromos készülékeket a szobából. Lehetőleg ne együnk közvetlenül lefekvés előtt, kerüljük az alkoholt.
Mit nem kell átállítani?
Annak ellenére, hogy óraátállításról beszélünk, vannak olyan eszközök, amiken nem kell tekergetni az órát. A legtöbb okoseszköz csatlakozik az internetre, vagy olyan eszközre, hálózatra, ami csatlakozik az internetre, ezért automatikusan frissíti magát. Ilyenek például az
- okosórák,
- okostelefonok,
- okostévé,
- számítógépek,
- okosotthon-eszközök (például falióra, termosztát),
- okos otthoni asszisztens,
- okos hangszóró,
- okosórás fitnesz karkötő (a mobilon keresztül csatlakozik az internetre),
- okos hűtő vagy okos háztartási nagy-gépek is frissítik magukat abban az esetben, ha hálózatra vannak kötve,
- az okos kaputelefon, okos ajtócsengő is szinkronizál, ha van beépített órája,
- autók: a modernebb típusok már automatikusan átállítják az időt.
Mit gondolnak a csabaiak az óraátállításról?
Az óraátállítás minden évben vitákat szül. Sokan ellenzik, nem értik, miért van rá még mindig szükség.
