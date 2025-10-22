Sokan rosszul tudják: ekkor kell tényleg átállítani az órákat

Napokon belül kezdődik a téli időszámítás, ami azt jelenti, jön a második óraátállítás 2025-ben. Az ilyen váltás alaposan megviselheti az emberi szervezetet, ezért nem árt időben felkészülni.

Óraátállítás 2025: hamarosan kezdődik a téli időszámítás. Fotó: Bátori Attila

Miért találták ki az óraátállítást?

Az óraátállítás ötlete gazdasági megfontolásból született. A 20. század elején a nappali fény jobb kihasználása és a hatékonyabb munkavégzés miatt vezették be.

Miért van óraátállítás 2025-ben is? Miért nem törölték még el?

Az EU-ban már évek óta gondolkoznak az óraátállítás eltörlésén, de eddig még nem született egységes döntés. Az óraátállítás azért nem törölték még el, mert a tagállamok nem tudtak megegyezni abban, hogy melyik időszámítás legyen az állandó.

Mikor volt az első óraátállítás 2025-ben?

Az első óraátállítás időpontja 2025-ben március 30-ra esett, amikor átálltunk a nyári időszámításra. Az órákat hajnali 2 óráról 3 órára kellett tekerni.

Mikor lesz a következő óraátállítás 2025-ben?

A következő óraátállítás 2025 őszén, október 26-án esedékes, ezzel veszi kezdetét a téli időszámítás. Az óraátállítás ideje hajnali 3 óra, amikor vissza kell tekerni az órát 2 órára. Az őszi óraátállítás mindig egy kicsit kellemesebb a tavaszinál, mert ilyenkor egy órával többet lehet aludni.

Mi történik a szervezettel az óraátállítás hatására?

Hiába csak 60 percről van szó, az emberi test ezt napokig nem tudja lekövetni. A hirtelen váltás összezavarja a cirkádián ritmust, vagyis a belső biológiai órát. Ősszel sokan tapasztalnak időszakos levertséget, ami az óraátállítás miatt még kellemetlenebb lehet.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Mit javasol a szakember?

Dr. Pálmai Tamás szerint már az óraátállítás előtt érdemes egy kicsit csúsztatni a lefekvést. Lefekvés előtt érdemes mellőzni a tévézést vagy a mobilozást. Ha tehetjük, akkor száműzzük az elektromos készülékeket a szobából. Lehetőleg ne együnk közvetlenül lefekvés előtt, kerüljük az alkoholt.

Mit nem kell átállítani?

Annak ellenére, hogy óraátállításról beszélünk, vannak olyan eszközök, amiken nem kell tekergetni az órát. A legtöbb okoseszköz csatlakozik az internetre, vagy olyan eszközre, hálózatra, ami csatlakozik az internetre, ezért automatikusan frissíti magát. Ilyenek például az

okosórák,

okostelefonok,

okostévé,

számítógépek,

okosotthon-eszközök (például falióra, termosztát),

okos otthoni asszisztens,

okos hangszóró,

okosórás fitnesz karkötő (a mobilon keresztül csatlakozik az internetre),

okos hűtő vagy okos háztartási nagy-gépek is frissítik magukat abban az esetben, ha hálózatra vannak kötve,

az okos kaputelefon, okos ajtócsengő is szinkronizál, ha van beépített órája,

autók: a modernebb típusok már automatikusan átállítják az időt.

Mit gondolnak a csabaiak az óraátállításról?

Az óraátállítás minden évben vitákat szül. Sokan ellenzik, nem értik, miért van rá még mindig szükség.