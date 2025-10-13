22 perce
Az elhízás és a rák összefüggése: gyulai kezdeményezésre indult országos szakmai összefogás – galériával
Egészen különleges, helyi kezdeményezésű és szervezésű orvosszakmai eseményt rendeztek a napokban Gyulán. A II. Magyar Magyar Onkometabolikus és Onkodiabetológiai Továbbképzést és Konferenciát tartották a fürdővárosban, Hunguest Hotel Gyulában.
Az elhízás, a cukorbetegség és a rosszindulatú daganatok összefüggéseivel foglalkozó II. Magyar Onkometabolikus és OnkoDiabetológiai Továbbképzésnek és Konferenciának ezúttal is Gyula adott otthont. A rendezvény egyik célja az volt, hogy több szakterületet összefogó párbeszédet teremtsenek, miközben az eseményen lehetőség nyílt az út kutatási eredmények, terápiás lehetőségek és innovatív megközelítések bemutatására is.
Az onkodiabetológiai megközelítés új irányt adhat
Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere kiemelte, öröm és büszkeség, hogy városuk ismét otthont adhatott a szakmai találkozónak, amely különleges Gyula életében, hiszen egy helyi kezdeményezésből született tudományos közösségről van szó, ahogy a konferencia is helyi szervezésben valósult meg. Hozzátette, az onkodiabetológiai megközelítés nemcsak új tudományos irányt jelent, hanem gyakorlati segítséget is adhat a gyógyításban, az életminőség javításában.
II. Magyar Onkometabolikus és OnkoDiabetológiai KonferenciaFotók: Kiss Zoltán
Külön kiemelte dr. Bánhegyi Róbert főorvos szerepét, aki nemcsak a Magyar Onko-Diabetológiai Egyesület elnökeként és a Békés Vármegyei Központi Kórház orvosaként, de a város elkötelezett polgáraként is sokat tett azért, hogy ez a közösség megszülethessen és fejlődhessen.
A szakmák közötti összefogással még több betegnek segíthetnek
Dr. Bánhegyi Róbert egyebek mellett arról is szólt a Gyula Tv-nek, hogy a konferencia a szakmák közötti összefogást célozta meg, hogy minél több betegen segíthessenek.
– A legjobb gyógyítás a prevenció, így erre is külön hangsúlyt fektettünk a konferencián. Az érintett szakmák képviselői között pedig emberi és szakmai kapcsolatok jöttek létre, amelyek már rövid- és hosszú távon is sikert hozhatnak, illetve hasznot jelenthetnek a betegeknek – tette hozzá. Az eseményen az első konferenciánál is több szekcióban folyt a munka, nemzetközi kitekintés és interaktív továbbképző programok egyaránt szolgálták a résztvevők szakmai tudásának elmélyítését.
Az esemény megnyitóján köszöntötte a megjelenteket dr. Kovács József országgyűlési képviselő és dr. Becsei László, a Békés Vármegyei Központi Kórház főigazgató-főorvosa.