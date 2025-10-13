október 13., hétfő

Konferencia

4 órája

Az elhízás és a rák összefüggése: gyulai kezdeményezésre indult országos szakmai összefogás – galériával

Címkék#Békés Vármegyei Központi Kórház#Magyar Onko-Diabetológiai Egyesület#esemény#konferencia

Egészen különleges, helyi kezdeményezésű és szervezésű orvosszakmai eseményt rendeztek a napokban Gyulán. A II. Magyar Magyar Onkometabolikus és Onkodiabetológiai Továbbképzést és Konferenciát tartották a fürdővárosban, Hunguest Hotel Gyulában.

Papp Gábor

Az elhízás, a cukorbetegség és a rosszindulatú daganatok összefüggéseivel foglalkozó II. Magyar Onkometabolikus és OnkoDiabetológiai Továbbképzésnek és Konferenciának ezúttal is Gyula adott otthont. A rendezvény egyik célja az volt, hogy több szakterületet összefogó párbeszédet teremtsenek, miközben az eseményen lehetőség nyílt az út kutatási eredmények, terápiás lehetőségek és innovatív megközelítések bemutatására is.

A Magyar Magyar Onkometabolikus és Onkodiabetológiai Konferencia
A Magyar Magyar Onkometabolikus és Onkodiabetológiai Konferencia számos hasznos információval szolgált. Fotó: Kiss Zoltán 

Az onkodiabetológiai megközelítés új irányt adhat

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere kiemelte, öröm és büszkeség, hogy városuk ismét otthont adhatott a szakmai találkozónak, amely különleges Gyula életében, hiszen egy helyi kezdeményezésből született tudományos közösségről van szó, ahogy a konferencia is helyi szervezésben valósult meg. Hozzátette, az onkodiabetológiai megközelítés nemcsak új tudományos irányt jelent, hanem gyakorlati segítséget is adhat a gyógyításban, az életminőség javításában.

II. Magyar Onkometabolikus és OnkoDiabetológiai Konferencia

Fotók: Kiss Zoltán

Külön kiemelte dr. Bánhegyi Róbert főorvos szerepét, aki nemcsak a Magyar Onko-Diabetológiai Egyesület elnökeként és a Békés Vármegyei Központi Kórház orvosaként, de a város elkötelezett polgáraként is sokat tett azért, hogy ez a közösség megszülethessen és fejlődhessen. 

A szakmák közötti összefogással még több betegnek segíthetnek

Dr. Bánhegyi Róbert egyebek mellett arról is szólt a Gyula Tv-nek, hogy a konferencia a szakmák közötti összefogást célozta meg, hogy minél több betegen segíthessenek.

– A legjobb gyógyítás a prevenció, így erre is külön hangsúlyt fektettünk a konferencián. Az érintett szakmák képviselői között pedig emberi és szakmai kapcsolatok jöttek létre, amelyek már rövid- és hosszú távon is sikert hozhatnak, illetve hasznot jelenthetnek a betegeknek – tette hozzá. Az eseményen az első konferenciánál is több szekcióban folyt a munka, nemzetközi kitekintés és interaktív továbbképző programok egyaránt szolgálták a résztvevők szakmai tudásának elmélyítését.

Az esemény megnyitóján köszöntötte a megjelenteket dr. Kovács József országgyűlési képviselő és dr. Becsei László, a Békés Vármegyei Központi Kórház főigazgató-főorvosa.

 

 

