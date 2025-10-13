Az elhízás és a rák összefüggése: gyulai kezdeményezésre indult országos szakmai összefogás – galériával

Külön kiemelte dr. Bánhegyi Róbert főorvos szerepét, aki nemcsak a Magyar Onko-Diabetológiai Egyesület elnökeként és a Békés Vármegyei Központi Kórház orvosaként, de a város elkötelezett polgáraként is sokat tett azért, hogy ez a közösség megszülethessen és fejlődhessen.

A szakmák közötti összefogással még több betegnek segíthetnek

Dr. Bánhegyi Róbert egyebek mellett arról is szólt a Gyula Tv-nek, hogy a konferencia a szakmák közötti összefogást célozta meg, hogy minél több betegen segíthessenek.

– A legjobb gyógyítás a prevenció, így erre is külön hangsúlyt fektettünk a konferencián. Az érintett szakmák képviselői között pedig emberi és szakmai kapcsolatok jöttek létre, amelyek már rövid- és hosszú távon is sikert hozhatnak, illetve hasznot jelenthetnek a betegeknek – tette hozzá. Az eseményen az első konferenciánál is több szekcióban folyt a munka, nemzetközi kitekintés és interaktív továbbképző programok egyaránt szolgálták a résztvevők szakmai tudásának elmélyítését.

Az esemény megnyitóján köszöntötte a megjelenteket dr. Kovács József országgyűlési képviselő és dr. Becsei László, a Békés Vármegyei Központi Kórház főigazgató-főorvosa.