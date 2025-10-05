7 órája
Ismerjék meg olvasóink kis kedvenceit: rengeteg fotó
Elárasztottak minket a négylábú sztárok! Szombaton az állatok világnapját ünnepeltük, olvasóink pedig nem fogták vissza magukat – Facebook-oldalunkat ellepték a kedvencek!
Szombaton az állatok világnapját ünnepeltük, ennek apropóján pedig megkértük olvasóinkat Facebook-oldalunkon, hogy mutassák meg kedvenceiket. A fotók csak úgy özönlöttek, mi pedig készítettünk belőlük egy galériát, hogy mindenki megcsodálhassa ezeket a szeretnivaló sztárokat!
Olvasóink kis kedvenceiFotók: Beküldött
Csoda történt az állatok világnapján!
Közel négy évig volt valakié, mígnem egy autó elütötte, gazdája sosem kereste. Néró egy okos, szeretetreméltó kutya, akire sok viszontagság után végre ráköszöntött a szerencse, méghozzá épp az Állatok Világnapján.
Néró kutyus teljes történetéről ebben a cikkünkben olvashat.