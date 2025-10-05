Ismerjék meg olvasóink kis kedvenceit: rengeteg fotó

Csoda történt az állatok világnapján!

Közel négy évig volt valakié, mígnem egy autó elütötte, gazdája sosem kereste. Néró egy okos, szeretetreméltó kutya, akire sok viszontagság után végre ráköszöntött a szerencse, méghozzá épp az Állatok Világnapján.

Az Állatok Világnapján Néró sorsa fordulatot vett. Fotó: Gyomaendrődi Állatvédő Egyesület/Facebook

Néró kutyus teljes történetéről ebben a cikkünkben olvashat.