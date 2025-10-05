október 5., vasárnap

7 órája

Ismerjék meg olvasóink kis kedvenceit: rengeteg fotó

Címkék#Néró#kutya#Állatok Világnap#galéria

Elárasztottak minket a négylábú sztárok! Szombaton az állatok világnapját ünnepeltük, olvasóink pedig nem fogták vissza magukat – Facebook-oldalunkat ellepték a kedvencek!

Beol.hu

Szombaton az állatok világnapját ünnepeltük, ennek apropóján pedig megkértük olvasóinkat Facebook-oldalunkon, hogy mutassák meg kedvenceiket. A fotók csak úgy özönlöttek, mi pedig készítettünk belőlük egy galériát, hogy mindenki megcsodálhassa ezeket a szeretnivaló sztárokat!

Olvasóink kis kedvencei

Fotók: Beküldött

Csoda történt az állatok világnapján!

Közel négy évig volt valakié, mígnem egy autó elütötte, gazdája sosem kereste. Néró egy okos, szeretetreméltó kutya, akire sok viszontagság után végre ráköszöntött a szerencse, méghozzá épp az Állatok Világnapján.

Nérót az Állatok Világnapján fogadták örökbe
Az Állatok Világnapján Néró sorsa fordulatot vett. Fotó: Gyomaendrődi Állatvédő Egyesület/Facebook

Néró kutyus teljes történetéről ebben a cikkünkben olvashat. 

 

 

