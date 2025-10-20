Olimpiai bajnokok a Lila iskolában: világklasszisok meséltek a diákoknak - galériával, videóval

Az intézmény három évvel ezelőtt csatlakozott az Aktív Iskolai Programhoz, melynek keretében, a Hallhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete jóvoltából érkeztek az olimpiai bajnokok az iskolába. A kötetlen hangulatú, inspiráló beszélgetésen a felkészüléstől a sikerig vezető útig számos témát érintettek a klasszis sportolók. Mint elhangzott, a tehetségnél is fontosabb, hogy ki az, aki többet tesz a céljáért, többet tesz azért, amit megálmodott. A szülői háttér, az iskola, illetve a tanulás, illetve a sport összehangolásának fontossága is szóba került a Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében.