Olimpiai bajnokok a Lila iskolában: világklasszisok meséltek a diákoknak - galériával, videóval

Címkék#Märcz Tamás#Aktív Iskolai Program#Hallhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete#olimpiai bajnok#Nagy Tímea

A közelmúltban világklasszis sportolók látogattak el a gyulai 5. számú Általános Iskolába. A Lila iskola vendége két olimpiai bajnok, Nagy Tímea párbajtőrvívó és Märcz Tamás vízilabdázó volt.

Papp Gábor
Olimpiai bajnokok a Lila iskolában: világklasszisok meséltek a diákoknak - galériával, videóval

Nagy Tímea és Märcz Tamás inspiráló tanácsokat adtak a diákoknak. Fotó: Kiss Zoltán

Az intézmény három évvel ezelőtt csatlakozott az Aktív Iskolai Programhoz, melynek keretében, a Hallhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete jóvoltából érkeztek az olimpiai bajnokok az iskolába. A kötetlen hangulatú, inspiráló beszélgetésen a felkészüléstől a sikerig vezető útig számos témát érintettek a klasszis sportolók. Mint elhangzott, a tehetségnél is fontosabb, hogy ki az, aki többet tesz a céljáért, többet tesz azért, amit megálmodott. A szülői háttér, az iskola, illetve a tanulás, illetve a sport összehangolásának fontossága is szóba került a Gyulai Implom József Általános Iskola 5Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében.   

Világklasszisok a gyulai iskolában

Fotók: Kiss Zoltán

 

