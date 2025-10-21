október 21., kedd

47 perce

Hosszú hétvége jön, nem mindegy, mikor húzzuk ki a kukát

Október 23-a csütörtökre esik, és hosszú hétvége következik. Békéscsaba bizonyos körzeteiben csütörtökönként viszik el a vegyes hulladékot, illetve a város egészén minden második csütörtökön ürítik a sárga kukákat, a második csütörtök pedig most jön. A Tappe Kft. közölte, hogy mire kell számítani az október 23-ai és az október 24-ei szemétszállítás terén.

Licska Balázs

Hosszú hétvége következik, ennek apropóján közölte a Tappe Kft., hogy mire kell számítani az október 23-ai, csütörtöki és az október 24-ei, pénteki szemétszállítás terén. Békéscsaba bizonyos körzeteiben ugyanis rendszeresen csütörtökönként és péntekenként viszik el a vegyes hulladékot. A cégnél kiemelték: attól függetlenül, hogy hosszú hétvége lesz, a kollégáik ugyanúgy dolgoznak, azaz a megszokott rend szerint ürítik a kukákat. 

Jön október 23-a, figyeljen, hogy mikor húzza ki a kukát
Kiderült, milyen változást hoz a szemétszállításban október 23-a és a hosszú hétvége. Fotó: MW

Mi lesz a sárga kukákkal október 23-án?

A városban minden második hétvégén ürítik a sárga kukákat, és most pont október 23-ára esik ez a csütörtök. A Tappe Kft.-nél elmondták: nem kell a munkaszüneti nap miatt változásra számítani, október 23-án viszik el a szelektíven gyűjtött szemetet.

 

 

 

