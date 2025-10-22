Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékeznek megyeszerte

Békés vármegye számos településen tartanak megemlékezéseket a következő napokban október 23-i nemzeti ünnepünk kapcsán, és szerveznek rendezvényeket az 1956-es forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegve. Több helyen kitüntetéseket is átadnak.

BÉKÉS

Október 23., csütörtök

9.45: Térzene a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar előadásában.

Vezényel: Bagoly László karmester. Forradalmi Emlékmű, Széchenyi tér.

10.00: Megemlékezés

Megemlékező beszédet mond: Polgár Zoltán, Békés alpolgármestere.

Kiss Viktória és Szász Borisz színészek emlékműsora.

BÉKÉSCSABA

Október 23., csütörtök

10.00: Ünnepség, megemlékezés a Jókai színházban. Beszédet mond Szarvas Péter polgármester, műsort ad a Jókai színház. Koszorúzás Nagy Imre szobránál a Nagy Imre téren.

DÉVAVÁNYA

Október 22., szerda

14.00: Ünnepi megemlékezés a Hősök terén a Forradalom lángja emlékműnél.

ELEK

Október 23., csütörtök

14.00: Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezés a Kopjafa emlékműnél.

FÜZESGYARMAT

Október 23., csütörtök

17.00: Ünnepség az 56-os emlékműnél, előadó Kecskés Tímea és Sándor Dávid.

GYOMAENDRŐD

Október 23., csütörtök

10.00: Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából a Kállai Ferenc Művelődési Házban.

GYULA

Október 23., csütörtök

9.30: Emlékbeszéd és koszorúzás az ’56-os kopjafánál.

11.00: Ünnep megemlékezés az Október 23. téren. Emlékbeszédet mond Zámori Ida, az Erkel Ferenc Gimnázium főigazgatója. Emlékműsor – közreműködik

Lux Ádám, Jászai Mari-díjas művész,

Andrádi Zsanett színművész,

Házi Anita színművész,

Jánosi Ferenc színművész,

Erkel Ferenc vegyeskar.

KAMUT

Október 22., szerda

15.00: Október 23-i ünnepség a művelődési ház előtti téren.

KÉTEGYHÁZA

Október 22., szerda

10.00: Az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából rendezett megemlékezés a Fő téren.

MEDGYESEGYHÁZA

Október 23., csütörtök

09.00: Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulójának tiszteletére a művelődési ház és könyvtár nagytermében.