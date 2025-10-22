október 22., szerda

Tiszteletadás

47 perce

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékeznek megyeszerte

Megyeszerte az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeznek a következő napokban. Október 23-i nemzeti ünnepünk alkalmából számos programot rendeznek Békés vármegye településein, hogy méltó módon tisztelegjenek hőseink és mártírjaink emléke előtt.

Papp Gábor

Békés vármegye számos településen tartanak megemlékezéseket a következő napokban október 23-i nemzeti ünnepünk kapcsán, és szerveznek rendezvényeket az 1956-es forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegve. Több helyen kitüntetéseket is átadnak.  

Október 23-i nemzeti ünnep
Október 23-i nemzeti ünnepünkön számos megemlékezést tartanak Békés vármegye településein. 

BÉKÉS

Október 23., csütörtök

9.45: Térzene a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar előadásában.

Vezényel: Bagoly László karmester. Forradalmi Emlékmű, Széchenyi tér.

10.00: Megemlékezés

Megemlékező beszédet mond: Polgár Zoltán, Békés alpolgármestere.

Kiss Viktória és Szász Borisz színészek emlékműsora.

BÉKÉSCSABA

Október 23., csütörtök

10.00: Ünnepség, megemlékezés a Jókai színházban. Beszédet mond Szarvas Péter polgármester, műsort ad a Jókai színház. Koszorúzás Nagy Imre szobránál a Nagy Imre téren.

DÉVAVÁNYA

Október 22., szerda

14.00: Ünnepi megemlékezés a Hősök terén a Forradalom lángja emlékműnél.

ELEK

Október 23., csütörtök

14.00: Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezés a Kopjafa emlékműnél.

FÜZESGYARMAT

Október 23., csütörtök

17.00: Ünnepség az 56-os emlékműnél, előadó Kecskés Tímea és Sándor Dávid.

GYOMAENDRŐD

Október 23., csütörtök

10.00: Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából a Kállai Ferenc Művelődési Házban.

GYULA

Október 23., csütörtök

9.30: Emlékbeszéd és koszorúzás az ’56-os kopjafánál.

11.00: Ünnep megemlékezés az Október 23. téren. Emlékbeszédet mond Zámori Ida, az Erkel Ferenc Gimnázium főigazgatója. Emlékműsor – közreműködik 

  • Lux Ádám, Jászai Mari-díjas művész, 
  • Andrádi Zsanett színművész, 
  • Házi Anita színművész, 
  • Jánosi Ferenc színművész,
  • Erkel Ferenc vegyeskar.

KAMUT

Október 22., szerda

15.00: Október 23-i ünnepség a művelődési ház előtti téren.

KÉTEGYHÁZA

Október 22., szerda

10.00: Az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából rendezett megemlékezés a Fő téren.

MEDGYESEGYHÁZA

Október 23., csütörtök

09.00: Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulójának tiszteletére a művelődési ház és könyvtár nagytermében.

MEZŐBERÉNY

Október 23., csütörtök

10.00: Megemlékezés az ’56-os emléktéren. Beszédet mond Madarászné Bereczki Zsuzsanna alpolgármester. Megemlékező műsort adnak a Mezőberényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai.

11.00: Ünnepi testületi ülés a városháza dísztermében. A Mezőberényért kitüntető cím átadás.

MEZŐHEGYES 

Október 22., szerda 

12.30: Megemlékezés és koszorúzás az '56-os kopjafánál. Ünnepi beszédet mond Pap István Tibor polgármester. 

Október 23., csütörtök

9.00: ünnepi jótékonysági futás és kerékpártúra rászoruló családokért.

OROSHÁZA 

Október 23., csütörtök 

10.00: Városi megemlékezés és koszorúzás a történelmi emlékparkban. Ünnepi beszédet mond Raffai János polgármester. Majd Maradj hűséges a földhöz címmel zenés műsor kezdődik.

SARKAD

Október 22., szerda

10.00: Városi megemlékezés a Vértanúk terén. Beszédet mond dr. Major Ágnes jegyző, műsort adnak a sarkadi GYSZC Ady Endre–Bay Zoltán Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium tanulói.

SZABADKÍGYÓS

Október 23., csütörtök

10.00: Az 1956-os forradalom emléknapja alkalmából rendezett ünnepség a művelődési házban.

SZARVAS

Október 22., szerda

17.00: Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából a Cervinus Teátrum Színháztermében.

SZEGHALOM

Október 23., csütörtök

10.00: Ünnepi megemlékezés a református templomkertben elhelyezett kopjafánál, beszédet mond Macsári József polgármester, műsort adnak a Péter András Gimnázium és Kollégium tanulói.

TÓTKOMLÓS 

Október 22., szerda 

10.30: Városi megemlékezés a dr. Adamkovics Ágost emléktáblánál. 

11.00: Megemlékezés és emlékműsor a művelődési központban. Beszédet mond Zsura Zoltán polgármester. 

12.00: Koszorúzás az '56-os emlékműnél.

ÚJKÍGYÓS

Október 23., csütörtök

10.00: Ünnepi szentmise a Szűz Mária Szent Neve Katolikus Templomban.

11.00: Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezése a Cz. Kiss Rendezvényházban.

VÉSZTŐ

Október 23., csütörtök

10.00: Ünnepi istentisztelet a református templomban.

10.45: Koszorúzás a templomkertben.

11.00: Ünnepi megemlékezés a művelődési központban, beszédet mond Karakas Anikó polgármester, gazdára találnak a Pro Urbe kitüntetések, majd zenés megemlékezés az NR Produkció előadásában. 

 

