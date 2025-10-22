43 perce
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékeznek megyeszerte
Megyeszerte az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeznek a következő napokban. Október 23-i nemzeti ünnepünk alkalmából számos programot rendeznek Békés vármegye településein, hogy méltó módon tisztelegjenek hőseink és mártírjaink emléke előtt.
Békés vármegye számos településen tartanak megemlékezéseket a következő napokban október 23-i nemzeti ünnepünk kapcsán, és szerveznek rendezvényeket az 1956-es forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegve. Több helyen kitüntetéseket is átadnak.
BÉKÉS
Október 23., csütörtök
9.45: Térzene a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar előadásában.
Vezényel: Bagoly László karmester. Forradalmi Emlékmű, Széchenyi tér.
10.00: Megemlékezés
Megemlékező beszédet mond: Polgár Zoltán, Békés alpolgármestere.
Kiss Viktória és Szász Borisz színészek emlékműsora.
BÉKÉSCSABA
Október 23., csütörtök
10.00: Ünnepség, megemlékezés a Jókai színházban. Beszédet mond Szarvas Péter polgármester, műsort ad a Jókai színház. Koszorúzás Nagy Imre szobránál a Nagy Imre téren.
DÉVAVÁNYA
Október 22., szerda
14.00: Ünnepi megemlékezés a Hősök terén a Forradalom lángja emlékműnél.
ELEK
Október 23., csütörtök
14.00: Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezés a Kopjafa emlékműnél.
FÜZESGYARMAT
Október 23., csütörtök
17.00: Ünnepség az 56-os emlékműnél, előadó Kecskés Tímea és Sándor Dávid.
GYOMAENDRŐD
Október 23., csütörtök
10.00: Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából a Kállai Ferenc Művelődési Házban.
GYULA
Október 23., csütörtök
9.30: Emlékbeszéd és koszorúzás az ’56-os kopjafánál.
11.00: Ünnep megemlékezés az Október 23. téren. Emlékbeszédet mond Zámori Ida, az Erkel Ferenc Gimnázium főigazgatója. Emlékműsor – közreműködik
- Lux Ádám, Jászai Mari-díjas művész,
- Andrádi Zsanett színművész,
- Házi Anita színművész,
- Jánosi Ferenc színművész,
- Erkel Ferenc vegyeskar.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
KAMUT
Október 22., szerda
15.00: Október 23-i ünnepség a művelődési ház előtti téren.
KÉTEGYHÁZA
Október 22., szerda
10.00: Az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából rendezett megemlékezés a Fő téren.
MEDGYESEGYHÁZA
Október 23., csütörtök
09.00: Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulójának tiszteletére a művelődési ház és könyvtár nagytermében.
MEZŐBERÉNY
Október 23., csütörtök
10.00: Megemlékezés az ’56-os emléktéren. Beszédet mond Madarászné Bereczki Zsuzsanna alpolgármester. Megemlékező műsort adnak a Mezőberényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai.
11.00: Ünnepi testületi ülés a városháza dísztermében. A Mezőberényért kitüntető cím átadás.
MEZŐHEGYES
Október 22., szerda
12.30: Megemlékezés és koszorúzás az '56-os kopjafánál. Ünnepi beszédet mond Pap István Tibor polgármester.
Október 23., csütörtök
9.00: ünnepi jótékonysági futás és kerékpártúra rászoruló családokért.
OROSHÁZA
Október 23., csütörtök
10.00: Városi megemlékezés és koszorúzás a történelmi emlékparkban. Ünnepi beszédet mond Raffai János polgármester. Majd Maradj hűséges a földhöz címmel zenés műsor kezdődik.
SARKAD
Október 22., szerda
10.00: Városi megemlékezés a Vértanúk terén. Beszédet mond dr. Major Ágnes jegyző, műsort adnak a sarkadi GYSZC Ady Endre–Bay Zoltán Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium tanulói.
SZABADKÍGYÓS
Október 23., csütörtök
10.00: Az 1956-os forradalom emléknapja alkalmából rendezett ünnepség a művelődési házban.
SZARVAS
Október 22., szerda
17.00: Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából a Cervinus Teátrum Színháztermében.
SZEGHALOM
Október 23., csütörtök
10.00: Ünnepi megemlékezés a református templomkertben elhelyezett kopjafánál, beszédet mond Macsári József polgármester, műsort adnak a Péter András Gimnázium és Kollégium tanulói.
TÓTKOMLÓS
Október 22., szerda
10.30: Városi megemlékezés a dr. Adamkovics Ágost emléktáblánál.
11.00: Megemlékezés és emlékműsor a művelődési központban. Beszédet mond Zsura Zoltán polgármester.
12.00: Koszorúzás az '56-os emlékműnél.
ÚJKÍGYÓS
Október 23., csütörtök
10.00: Ünnepi szentmise a Szűz Mária Szent Neve Katolikus Templomban.
11.00: Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezése a Cz. Kiss Rendezvényházban.
VÉSZTŐ
Október 23., csütörtök
10.00: Ünnepi istentisztelet a református templomban.
10.45: Koszorúzás a templomkertben.
11.00: Ünnepi megemlékezés a művelődési központban, beszédet mond Karakas Anikó polgármester, gazdára találnak a Pro Urbe kitüntetések, majd zenés megemlékezés az NR Produkció előadásában.
Robban a zenei bomba a kolbászfesztiválon: megbánod, ha őket kihagyod
Robbanás rázta meg a térséget, egy háromgyerekes család otthona vált lakhatatlanná