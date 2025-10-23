október 23., csütörtök

Tisztelet

33 perce

A szabadságért mindig ki kell állni – 1956 hőseire emlékeztek Békésen

Címkék#szabadság#Október 23#ünnepség#megemlékezés

Hogy ma itt lehetünk, hogy ez az ország ma is él, hogy vannak közös gyökereink, értékeink, az nagy mértékben október 23-a hőseinek is köszönhető. Akkor is voltak, akik a legdrágábbat, az életüket adták egy szabad, független Magyarország reményéért, egy jobb és emberibb életért, nagyszüleikért, gyermekeikért, unokáikért és önmagukért– hangsúlyozta Polgár Zoltán, Békés alpolgármestere az október 23-i nemzeti ünnepünkön tartott városi megemlékezésen.

Papp Gábor

Békésen, a Forradalmi Emlékműnél tartották az október 23-i nemzeti ünnepünk alkalmából életre hívott megemlékezést. 

Október 23-i nemzeti ünnep: a szabadságért ki kell állni
Az október 23-i nemzeti ünnepünk alkalmából tartott megemlékezésen Polgár Zoltán mondott beszédet. Fotó: Jenei Péter

Az alpolgármester felidézte a békési eseményeket is

Beszédében Polgár Zoltán, a város alpolgármestere felidézte a 1956-os eseményekhez vezető folyamatokat, a kommunista diktatúra beteg, az embereket a szabadságuktól, az életüktől megfosztó rendszerét. Szólt arról, hogy miként élték meg a forradalomat és szabadságharcot a településen.

Hangsúlyozta, emlékezni kell október 23-ára, annak hőseire és mártírjaira. 

– Azonban nem csak a hősökre kell emlékeznünk, hanem azokra is, akik ellen harcoltak. Hogy soha többé ne térhessen vissza az a világ, ahol magyar embert magyar ember kínoz meg, ahol idegen hatalom dönt a sorsunkról, dönt a fejünk felett – fogalmazott. – A kommunizmus bűnei nem feledhetők. Nem lehet relativizálni és nem lehet mentegetni, ahogy egyetlen diktatúra pusztítását sem. A kommunizmus a huszadik század egyik legnagyobb bűne volt, amely milliók életét törte derékba, tette tönkre.

1956 hőseire emlékeztek Békésen

Fotók: Jenei Péter

1956 hőseinek öröksége, bátorsága felelősség is számunkra

Hangsúlyozta, az 1956-os forradalom és szabadságharc megmutatta, hogy a magyar nép szabadság iránti vágya, legyen bármilyen az elnyomó hatalom és jöjjön az bármilyen égtájról, legyőzhetetlen.

– A magyarok akkor is kiálltak függetlenségükért, amikor minden esély ellenük szólt. Bár a forradalmat leverték, a szikrája a következő évtizedekben is megmaradt, majd nagyban hozzájárult a rendszerváltozáshoz – részletezte Polgár Zoltán. – 1956 hőseinek öröksége, bátorsága felelősség is számunkra. Felelősség, hogy soha ne engedjük el szabadságunkat. Felelősség, hogy ne feledjük, kik voltak az elnyomók és kik voltak a hősök. Felelősség, hogy gyermekeinket és unokáinkat megtanítsuk: a szabadságért mindig ki kell állni, hogy csak együtt, összekapaszkodva, vált vállnak vetve, összefogva lehet sikeres közösségünk, sikeres országunk és sikeres városunk. Hiszem, hogy a jó emberek a legnehezebb helyzetben is megtalálják egymást – emelte ki.

Az október 23-i nemzeti ünnepen emlékműsorral is tisztelegtek a hősök előtt

Ünnepi műsort adott Kiss Viktória és Szász Borisz, közreműködött a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar. A megemlékezés koszorúzással zárult.

 

 

 

