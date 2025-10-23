A szabadságért mindig ki kell állni – 1956 hőseire emlékeztek Békésen

Békésen, a Forradalmi Emlékműnél tartották az október 23-i nemzeti ünnepünk alkalmából életre hívott megemlékezést.

Az október 23-i nemzeti ünnepünk alkalmából tartott megemlékezésen Polgár Zoltán mondott beszédet. Fotó: Jenei Péter

Az alpolgármester felidézte a békési eseményeket is

Beszédében Polgár Zoltán, a város alpolgármestere felidézte a 1956-os eseményekhez vezető folyamatokat, a kommunista diktatúra beteg, az embereket a szabadságuktól, az életüktől megfosztó rendszerét. Szólt arról, hogy miként élték meg a forradalomat és szabadságharcot a településen.

Hangsúlyozta, emlékezni kell október 23-ára, annak hőseire és mártírjaira.

– Azonban nem csak a hősökre kell emlékeznünk, hanem azokra is, akik ellen harcoltak. Hogy soha többé ne térhessen vissza az a világ, ahol magyar embert magyar ember kínoz meg, ahol idegen hatalom dönt a sorsunkról, dönt a fejünk felett – fogalmazott. – A kommunizmus bűnei nem feledhetők. Nem lehet relativizálni és nem lehet mentegetni, ahogy egyetlen diktatúra pusztítását sem. A kommunizmus a huszadik század egyik legnagyobb bűne volt, amely milliók életét törte derékba, tette tönkre.