A szabadságért mindig ki kell állni – 1956 hőseire emlékeztek Békésen
Hogy ma itt lehetünk, hogy ez az ország ma is él, hogy vannak közös gyökereink, értékeink, az nagy mértékben október 23-a hőseinek is köszönhető. Akkor is voltak, akik a legdrágábbat, az életüket adták egy szabad, független Magyarország reményéért, egy jobb és emberibb életért, nagyszüleikért, gyermekeikért, unokáikért és önmagukért– hangsúlyozta Polgár Zoltán, Békés alpolgármestere az október 23-i nemzeti ünnepünkön tartott városi megemlékezésen.
Békésen, a Forradalmi Emlékműnél tartották az október 23-i nemzeti ünnepünk alkalmából életre hívott megemlékezést.
Az alpolgármester felidézte a békési eseményeket is
Beszédében Polgár Zoltán, a város alpolgármestere felidézte a 1956-os eseményekhez vezető folyamatokat, a kommunista diktatúra beteg, az embereket a szabadságuktól, az életüktől megfosztó rendszerét. Szólt arról, hogy miként élték meg a forradalomat és szabadságharcot a településen.
Hangsúlyozta, emlékezni kell október 23-ára, annak hőseire és mártírjaira.
– Azonban nem csak a hősökre kell emlékeznünk, hanem azokra is, akik ellen harcoltak. Hogy soha többé ne térhessen vissza az a világ, ahol magyar embert magyar ember kínoz meg, ahol idegen hatalom dönt a sorsunkról, dönt a fejünk felett – fogalmazott. – A kommunizmus bűnei nem feledhetők. Nem lehet relativizálni és nem lehet mentegetni, ahogy egyetlen diktatúra pusztítását sem. A kommunizmus a huszadik század egyik legnagyobb bűne volt, amely milliók életét törte derékba, tette tönkre.
1956 hőseire emlékeztek BékésenFotók: Jenei Péter
1956 hőseinek öröksége, bátorsága felelősség is számunkra
Hangsúlyozta, az 1956-os forradalom és szabadságharc megmutatta, hogy a magyar nép szabadság iránti vágya, legyen bármilyen az elnyomó hatalom és jöjjön az bármilyen égtájról, legyőzhetetlen.
– A magyarok akkor is kiálltak függetlenségükért, amikor minden esély ellenük szólt. Bár a forradalmat leverték, a szikrája a következő évtizedekben is megmaradt, majd nagyban hozzájárult a rendszerváltozáshoz – részletezte Polgár Zoltán. – 1956 hőseinek öröksége, bátorsága felelősség is számunkra. Felelősség, hogy soha ne engedjük el szabadságunkat. Felelősség, hogy ne feledjük, kik voltak az elnyomók és kik voltak a hősök. Felelősség, hogy gyermekeinket és unokáinkat megtanítsuk: a szabadságért mindig ki kell állni, hogy csak együtt, összekapaszkodva, vált vállnak vetve, összefogva lehet sikeres közösségünk, sikeres országunk és sikeres városunk. Hiszem, hogy a jó emberek a legnehezebb helyzetben is megtalálják egymást – emelte ki.
Az október 23-i nemzeti ünnepen emlékműsorral is tisztelegtek a hősök előtt
Ünnepi műsort adott Kiss Viktória és Szász Borisz, közreműködött a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar. A megemlékezés koszorúzással zárult.
