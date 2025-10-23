59 perce
Az összetartozás ünnepe: a polgármester arról is beszélt, hogy mikor válhat Békéscsaba erőssé - galériával, videóval
Az összetartozás ünnepe. Ezt mondta október 23-áról megemlékező beszédében Szarvas Péter polgármester, aki kitért arra is, hogy szerinte mikor lehet Békéscsaba erős. Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére a Jókai színházban tartottak városi ünnepséget.
69 éve zajlott az 1956-os forradalom és szabadságharc. Ennek apropóján tartottak október 23-án, csütörtökön városi ünnepséget, megemlékezést a Jókai színházban, amelyen műsort adtak a békéscsabai teátrum művészei, azt követően pedig megkoszorúzták a Nagy Imre téren a mártír miniszterelnök szobrát. A rendezvényen beszédet mondott Szarvas Péter polgármester.
Október 23. a jelen és a jövő formálásáról is szól
Nem csak a múltra kell emlékezni, október 23-a a jelen és a jövő formálásáról is szól – jelentette ki a városvezető, aki szerint minden nemzedéknek meg kell fogalmaznia, hogy mit jelent a szabadság, a haza, mit jelent magyarnak lenni.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc visszaadta a nemzet becsületét
Hangsúlyozta: a magyar történelemben vannak olyan napok, amelyek örökre beivódtak a kollektív emlékezetbe, amikor a bátorság, az összefogás, a szabadságvágy felülírta a félelmet. Ilyen nap volt 1956. október 23. is, amikor az elszánt nemzet felemelte a fejét és nemet mondott az elnyomásra, a kommunista diktatúrára és a szovjet megszállásra.
1956-os forradalom és szabadságharc megemlékezés BékéscsabánFotók: Bencsik Ádám
Az 1956-os forradalom és szabadságharc – ha csak 13 napról is van szó – a 20. századi magyar történelem legmeghatározóbb eseménye volt. Visszaadta a nemzet becsületét, a magyar nép tekintélyét, és a városvezető kiemelte a feddhetetlen erkölcsi nagyságát is.
Néma tüntetéssel zárultak a békéscsabai 1956-os események
Bár eleinte ellentmondásos hírek érkeztek, hamar világossá vált, hogy országos, sorsfordító megmozdulás zajlik. Az október 26-ai békéscsabai történések lendületet adtak az itteni eseményeknek is. November 4-én aztán Békéscsabát is megszállták a szovjet tankok. November 10-én letartóztatták Fekete Pált, a forradalmi bizottság elnökét, amit sztrájkok követtek, és a december 6-ai néma tüntetés volt az 1956-os események utolsó mozzanata a városban. Ezt követően jött a megtorlás, amely 1959-ig 1500 Békés vármegyeit érintett, voltak, akiket kivégeztek.
Megmondta a polgármester, mikor válhat Békéscsaba erőssé
Október 23. az összetartozás ünnepe. Emlékeztet arra, hogy a közösség ereje mindig nagyobb, mint bármely hatalomé – hangsúlyozta beszédében Szarvas Péter polgármester. Mint mondta, a mai kor kihívásai mások, mint 1956-ban, a lényeg azonban nem változott. Ma is bátorságra van szükség az értékek megőrzéséhez, az egymásért való kiálláshoz, az összefogáshoz. Úgy véli, Békéscsaba akkor lehet erős, ha a csabaiak hisznek egymásban, ha a különbségek nem elválasztanak, hanem összekötnek a közös célok.
