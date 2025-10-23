Az összetartozás ünnepe: a polgármester arról is beszélt, hogy mikor válhat Békéscsaba erőssé - galériával, videóval

69 éve zajlott az 1956-os forradalom és szabadságharc. Ennek apropóján tartottak október 23-án, csütörtökön városi ünnepséget, megemlékezést a Jókai színházban, amelyen műsort adtak a békéscsabai teátrum művészei, azt követően pedig megkoszorúzták a Nagy Imre téren a mártír miniszterelnök szobrát. A rendezvényen beszédet mondott Szarvas Péter polgármester.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére szervezett október 23-ai városi ünnepségen Szarvas Péter polgármester mondott megemlékező beszédet. Fotó: Bencsik Ádám

Október 23. a jelen és a jövő formálásáról is szól

Nem csak a múltra kell emlékezni, október 23-a a jelen és a jövő formálásáról is szól – jelentette ki a városvezető, aki szerint minden nemzedéknek meg kell fogalmaznia, hogy mit jelent a szabadság, a haza, mit jelent magyarnak lenni.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc visszaadta a nemzet becsületét

Hangsúlyozta: a magyar történelemben vannak olyan napok, amelyek örökre beivódtak a kollektív emlékezetbe, amikor a bátorság, az összefogás, a szabadságvágy felülírta a félelmet. Ilyen nap volt 1956. október 23. is, amikor az elszánt nemzet felemelte a fejét és nemet mondott az elnyomásra, a kommunista diktatúrára és a szovjet megszállásra.