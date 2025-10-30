Jó hírt kapott Okány, fontos beruházás valósulhat meg

Egy önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás újulhat meg Okányban a Magyar Falu Programnak köszönhetően. A közel 8 millió forintos beruházás belső vakolást és festést, burkolatcserét, nyílászárócserét, valamint a fűtéskorszerűsítést tartalmaz – ismertette Facebook-oldalán Kónya István.

Jó hírt kapott Okány, megújul a szolgálati lakás. Fotó: Kónya István Facebook-oldala

Mi az okányi fejlesztés jelentősége?

A fejlesztésnek köszönhetően az önkormányzat helyben biztosíthat lakhatást a jegyzőnek, akinek így nem kell minden nap és sokat ingáznia. A korszerűsítés persze nem csak a jegyző számára teszi kényelmesebbé a munkavégzést. Az önkormányzat számára is jelentős költségmegtakarítást jelent – tette hozzá a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka.