Magyar Falu Program

1 órája

Jó hírt kapott Okány, fontos beruházás valósulhat meg

Csaknem 8 millió forint támogatás érkezik Okányba a Magyar Falu Program keretében – jelentette be Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka, aki át is adta az ezt jelképező táblát Szívós László polgármester számára. Kiderült, mire kapott pénzt Okány.

Licska Balázs

Egy önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás újulhat meg Okányban a Magyar Falu Programnak köszönhetően. A közel 8 millió forintos beruházás belső vakolást és festést, burkolatcserét, nyílászárócserét, valamint a fűtéskorszerűsítést tartalmaz – ismertette Facebook-oldalán Kónya István.

Jó hírt vitt Kónya István Okányba, szépül a szolgálati lakás
Jó hírt kapott Okány, megújul a szolgálati lakás. Fotó: Kónya István Facebook-oldala 

Mi az okányi fejlesztés jelentősége?

A fejlesztésnek köszönhetően az önkormányzat helyben biztosíthat lakhatást a jegyzőnek, akinek így nem kell minden nap és sokat ingáznia. A korszerűsítés persze nem csak a jegyző számára teszi kényelmesebbé a munkavégzést. Az önkormányzat számára is jelentős költségmegtakarítást jelent – tette hozzá a Békés vármegyei közgyűlés tanácsnoka.

 

 

