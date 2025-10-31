október 31., péntek

Farkas névnap

14°
+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
November 1.

3 órája

Ne feledd, szombaton minden bezár, de mutatjuk, hol vásárolhatsz

Címkék#nyitva tartás#bolt#ünnep#mindenszentek

Jön az ünnepi hétvége. Mutatjuk, mire készüljünk, hogy ne pattanjunk le az ajtóról, összeszedtünk a különféle boltok nyitva tartását.

Beol.hu

Ha mindig szombaton vesszük meg a vasárnapi ebéd hozzávalóit, akkor most nagy meglepetés érhet minket, ha elmegyünk a boltba. Mutatjuk, hogyan alakul a nyitva tartás.

Szinte minden zárva lesz szombaton: mutatjuk a boltok nyitva tartását
Itt van a boltok ünnepi nyitva tartása. Forrás: Shutterstock

Így alakul a boltok nyitva tartása mindenszentekkor

November 1-je, mindenszentek szombatra esik, ráadásul munkaszüneti nap. Érdemes ezért előre beszerezni a vasárnapi ebéd hozzávalóit, hogy ne érjen minket meglepetés, és ne kelljen az egész menüt újratervezni.

Ha nagybevásárlást tervezünk, készüljünk fel: a Tesco, Lidl, Aldi, Auchan, Spar és a bevásárlóközpontok mind zárva tartanak november 1-jén. Jobb, ha előre feltankolunk a legfontosabb élelmiszerekből, mert a legtöbb hely csak másnap, halottak napján nyit újra.

Szinte minden zárva lesz

November 1-jén szinte minden bolt pihenőt tart: a nagyobb áruházak mellett a bevásárlóközpontok kisebb üzletei is zárva maradnak. Szóval, ha terveztünk egy kis nagybevásárlást, október 31-én, pénteken még érdemes előre beszerezni mindent, november 2-án pedig minden visszatér a megszokott kerékvágásba.

Különösen a virágboltokra érdemes figyelni, mert ilyenkor rengetegen készülnek temetőlátogatásra. Szerencsére a benzinkutakon lévő kisboltok és az éjjel-nappali üzletek továbbra is nyitva tartanak, így az alapvető élelmiszerek és frissítők azért elérhetők maradnak.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Segítség, hogy hol vásárolhatunk az ünnepen

Ha mégis kimaradt volna valami apróság, akkor sem kell aggódnunk, hiszen a kisebb boltok, éjjel-nappali üzletek ezeken a napokon is várják a vásárlókat:

  • benzinkutak: sok benzinkúton található üzlet (pl. Spar Express, Fresh Corner) nyitva lesz
  • éjjel-nappali boltok és trafikok, ahol a tulajdonos vagy családtagja dolgozik
  • gyógyszertárak ügyeleti rend szerint
  • egyes újságosok is nyitva lehetnek
  • önálló virágboltok
  • temetők

A Nemzeti Adó és Vámhivatal országos akciósorozatot indít a napokban, ahol a szezonális boltokat veszik célba. Mutatjuk, mikor számíthatunk rájuk és, hogy mit vizsgálnak a NAV ellenőrzések során az adórevizorok.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu