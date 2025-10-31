Ne feledd, szombaton minden bezár, de mutatjuk, hol vásárolhatsz

Ha mindig szombaton vesszük meg a vasárnapi ebéd hozzávalóit, akkor most nagy meglepetés érhet minket, ha elmegyünk a boltba. Mutatjuk, hogyan alakul a nyitva tartás.

Itt van a boltok ünnepi nyitva tartása. Forrás: Shutterstock

Így alakul a boltok nyitva tartása mindenszentekkor

November 1-je, mindenszentek szombatra esik, ráadásul munkaszüneti nap. Érdemes ezért előre beszerezni a vasárnapi ebéd hozzávalóit, hogy ne érjen minket meglepetés, és ne kelljen az egész menüt újratervezni.

Ha nagybevásárlást tervezünk, készüljünk fel: a Tesco, Lidl, Aldi, Auchan, Spar és a bevásárlóközpontok mind zárva tartanak november 1-jén. Jobb, ha előre feltankolunk a legfontosabb élelmiszerekből, mert a legtöbb hely csak másnap, halottak napján nyit újra.

Szinte minden zárva lesz

November 1-jén szinte minden bolt pihenőt tart: a nagyobb áruházak mellett a bevásárlóközpontok kisebb üzletei is zárva maradnak. Szóval, ha terveztünk egy kis nagybevásárlást, október 31-én, pénteken még érdemes előre beszerezni mindent, november 2-án pedig minden visszatér a megszokott kerékvágásba.

Különösen a virágboltokra érdemes figyelni, mert ilyenkor rengetegen készülnek temetőlátogatásra. Szerencsére a benzinkutakon lévő kisboltok és az éjjel-nappali üzletek továbbra is nyitva tartanak, így az alapvető élelmiszerek és frissítők azért elérhetők maradnak.

Segítség, hogy hol vásárolhatunk az ünnepen

Ha mégis kimaradt volna valami apróság, akkor sem kell aggódnunk, hiszen a kisebb boltok, éjjel-nappali üzletek ezeken a napokon is várják a vásárlókat:

benzinkutak: sok benzinkúton található üzlet (pl. Spar Express, Fresh Corner) nyitva lesz

éjjel-nappali boltok és trafikok, ahol a tulajdonos vagy családtagja dolgozik

gyógyszertárak ügyeleti rend szerint

egyes újságosok is nyitva lehetnek

önálló virágboltok

temetők

