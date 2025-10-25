Kiadták a riasztást: villámgyorsan terjed az új csalás

Csalók mostanában hamis „befektetési” vagy banki appokkal próbálják rászedni az embereket: letöltés után a telefon segítségével hozzáférhetnek a kártyaadatokhoz és a PIN-kódhoz. Ezzel a lopott információval a bűnözők saját eszközeikkel készpénzt vehetnek fel a számlákról – hívta fel a figyelmet az OTP Bank az úgynevezett NFC-kártyacsalásokra.

NFC-kártyacsalás: bankkártya és okostelefon — mindig ellenőrizd az alkalmazás forrását, és soha ne oszd meg a PIN-kódodat. Fotó: Gettyimage

Ellopják a kártyaadatokat és a PIN-kódot

NFC-kártyacsalás: csalók rosszindulatú alkalmazással és NFC-olvasással lopják el kártyaadataidat és PIN-kódodat, hogy saját eszközzel készpénzt vegyenek fel a számládról.

NFC-kártyacsalás: praktikus védelmi tippek a bankkártya védelméért