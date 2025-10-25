1 órája
Kiadták a riasztást: villámgyorsan terjed az új csalás
Újabb csalási technika bukkant fel a mobilfizetések világában — fontos, hogy mindenki tudja, milyen jelekre figyeljen és milyen gyors lépésekkel növelheti a biztonságát.
Csalók mostanában hamis „befektetési” vagy banki appokkal próbálják rászedni az embereket: letöltés után a telefon segítségével hozzáférhetnek a kártyaadatokhoz és a PIN-kódhoz. Ezzel a lopott információval a bűnözők saját eszközeikkel készpénzt vehetnek fel a számlákról – hívta fel a figyelmet az OTP Bank az úgynevezett NFC-kártyacsalásokra.
Ellopják a kártyaadatokat és a PIN-kódot
NFC-kártyacsalás: csalók rosszindulatú alkalmazással és NFC-olvasással lopják el kártyaadataidat és PIN-kódodat, hogy saját eszközzel készpénzt vegyenek fel a számládról.
NFC-kártyacsalás: praktikus védelmi tippek a bankkártya védelméért
- Csak hivatalos alkalmazásboltokból tölts le banki/ pénzügyi alkalmazásokat.
- A PIN-kódot soha ne add ki telefonon vagy üzenetben.
- Kérj a banktól alacsony napi felvételi vagy kártyahasználati limitet.
- Telepíts megbízható mobilbiztonsági szoftvert, és tartsd frissen.
- Kapcsold be azonnali tranzakciós értesítéseket (push/SMS).
- Használj biometrikus azonosítást (ujjlenyomat/arcfelismerés) ahol lehetséges.
