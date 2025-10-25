október 25., szombat

Kiadták a riasztást: villámgyorsan terjed az új csalás

Címkék#kód#kártyaadata#app#védelem#figyelem

Újabb csalási technika bukkant fel a mobilfizetések világában — fontos, hogy mindenki tudja, milyen jelekre figyeljen és milyen gyors lépésekkel növelheti a biztonságát.

Beol.hu

Csalók mostanában hamis „befektetési” vagy banki appokkal próbálják rászedni az embereket: letöltés után a telefon segítségével hozzáférhetnek a kártyaadatokhoz és a PIN-kódhoz. Ezzel a lopott információval a bűnözők saját eszközeikkel készpénzt vehetnek fel a számlákról – hívta fel a figyelmet az OTP Bank az úgynevezett NFC-kártyacsalásokra. 

Figyelem: új NFC-kártyacsalás terjed — így óvd meg bankkártyád most!
NFC-kártyacsalás: bankkártya és okostelefon — mindig ellenőrizd az alkalmazás forrását, és soha ne oszd meg a PIN-kódodat. Fotó: Gettyimage

Ellopják a kártyaadatokat és a PIN-kódot

NFC-kártyacsalás: csalók rosszindulatú alkalmazással és NFC-olvasással lopják el kártyaadataidat és PIN-kódodat, hogy saját eszközzel készpénzt vegyenek fel a számládról.

NFC-kártyacsalás: praktikus védelmi tippek a bankkártya védelméért

  • Csak hivatalos alkalmazásboltokból tölts le banki/ pénzügyi alkalmazásokat.
  • A PIN-kódot soha ne add ki telefonon vagy üzenetben.
  • Kérj a banktól alacsony napi felvételi vagy kártyahasználati limitet.
  • Telepíts megbízható mobilbiztonsági szoftvert, és tartsd frissen.
  • Kapcsold be azonnali tranzakciós értesítéseket (push/SMS).
  • Használj biometrikus azonosítást (ujjlenyomat/arcfelismerés) ahol lehetséges.

 

