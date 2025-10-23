A remény lángját nem tudták kioltani – Gyulán is fejet hajtottak 1956 hősei előtt - galériával

Az október 23-i nemzeti ünnepünk alkalmából tartott megemlékezésen Zámori Ida elmondta, az 1956. október 23-án a budapesti Petőfi-szobornál gyülekező egyetemisták a Nemzeti dalt hallgatva törték meg a csendet – s a hangok, amelyek addig csak a lelkük mélyén éltek, most az egész nemzethez szóltak.

Az október 23-i nemzeti ünnepünkön tartott megemlékezésen Zámori Ida mondott ünnepi beszédet. Fotó: Kiss Zoltán

Legyen szabad a haza

– A 16 pontos követelés sorai visszhangoztak az utcákon, a „Legyen szabad ez a haza!” kiáltás pedig úgy hangzott, mintha minden magyar egyszerre mondta volna azt. Nem csupán szó, hanem tett született. Aztán ahogy az este ráborult a városra, a tömeg az Országház elé vonult. Október 24-én Nagy Imre ígéretet tett a reformok folytatására, de a felkelők nem hátráltak: hitből, reményből és hazaszeretetből szerveződtek fegyveres csoportok – így született meg a szabadság szelleme – fogalmazott a főigazgató. – A forradalom lángja nemcsak a főváros utcáin lobogott. A szabadság tüze végigsöpört az országon, minden magyar szívben fellobbant. 1956 nem csupán Budapest forradalma volt: ez a nemzet lelki újjászületésének pillanata volt, amikor a bátorság, a méltóság és az igazság szeretete kötötte össze a magyarokat határokon, rangokon és sorsokon át.

A szellemiség Gyulán is életre kelt

Hozzátette, e szellemiség Gyulán is életre kelt.

– Az 1956. október 23-i budapesti események után alig három nappal, október 26-án már a városban is érezni lehetett a változás szelét – tette hozzá. – Délután a Komló előtt és a Kossuth téren tömegek gyűltek össze; a középületekről leverték a vörös csillagokat, este pedig kétezer gyulai jelenlétében lebontották a szovjet hősi emlékművet. Ekkor hangzott el Simonyi Imre költő szava, aki a forradalom tisztaságára hívta fel a figyelmet. Másnap reggel a tanácsháza előtt már több ezer ember gyülekezett. Nádházi János, a város egykori szociáldemokrata vezetője szólt hozzájuk, békét és rendet kérve, hogy a forradalom méltósága megmaradjon. A tömeg fegyvert követelt, de végül – a vérontás elkerülése érdekében – a rendőrség lefoglalta azokat. Október 28-án megalakult a gyulai forradalmi bizottság, élén Nádházi Jánossal és M. Szabó Andrással. Ekkor már minden üzem, minden közösség lázasan szervezkedett: munkástanácsok, nemzetőrség, új vezetők próbálták megőrizni a rendet és a reményt.