A remény lángját nem tudták kioltani – Gyulán is fejet hajtottak 1956 hősei előtt - galériával
Gyulán, az Október 23. téren emlékeztek a 1956-os forradalom és szabadságharcra. Október 23-i nemzeti ünnepünkön Zámori Ida, az Erkel Ferenc Gimnázium főigazgatója mondott beszédet.
Az október 23-i nemzeti ünnepünk alkalmából tartott megemlékezésen Zámori Ida elmondta, az 1956. október 23-án a budapesti Petőfi-szobornál gyülekező egyetemisták a Nemzeti dalt hallgatva törték meg a csendet – s a hangok, amelyek addig csak a lelkük mélyén éltek, most az egész nemzethez szóltak.
Legyen szabad a haza
– A 16 pontos követelés sorai visszhangoztak az utcákon, a „Legyen szabad ez a haza!” kiáltás pedig úgy hangzott, mintha minden magyar egyszerre mondta volna azt. Nem csupán szó, hanem tett született. Aztán ahogy az este ráborult a városra, a tömeg az Országház elé vonult. Október 24-én Nagy Imre ígéretet tett a reformok folytatására, de a felkelők nem hátráltak: hitből, reményből és hazaszeretetből szerveződtek fegyveres csoportok – így született meg a szabadság szelleme – fogalmazott a főigazgató. – A forradalom lángja nemcsak a főváros utcáin lobogott. A szabadság tüze végigsöpört az országon, minden magyar szívben fellobbant. 1956 nem csupán Budapest forradalma volt: ez a nemzet lelki újjászületésének pillanata volt, amikor a bátorság, a méltóság és az igazság szeretete kötötte össze a magyarokat határokon, rangokon és sorsokon át.
A szellemiség Gyulán is életre kelt
Hozzátette, e szellemiség Gyulán is életre kelt.
– Az 1956. október 23-i budapesti események után alig három nappal, október 26-án már a városban is érezni lehetett a változás szelét – tette hozzá. – Délután a Komló előtt és a Kossuth téren tömegek gyűltek össze; a középületekről leverték a vörös csillagokat, este pedig kétezer gyulai jelenlétében lebontották a szovjet hősi emlékművet. Ekkor hangzott el Simonyi Imre költő szava, aki a forradalom tisztaságára hívta fel a figyelmet. Másnap reggel a tanácsháza előtt már több ezer ember gyülekezett. Nádházi János, a város egykori szociáldemokrata vezetője szólt hozzájuk, békét és rendet kérve, hogy a forradalom méltósága megmaradjon. A tömeg fegyvert követelt, de végül – a vérontás elkerülése érdekében – a rendőrség lefoglalta azokat. Október 28-án megalakult a gyulai forradalmi bizottság, élén Nádházi Jánossal és M. Szabó Andrással. Ekkor már minden üzem, minden közösség lázasan szervezkedett: munkástanácsok, nemzetőrség, új vezetők próbálták megőrizni a rendet és a reményt.
Gyulán, az Október 23. téren emlékeztek a 1956-os forradalom és szabadságharcraFotók: Kiss Zoltán
Gyula is a szabadságvágy városává vált
Mint kifejtette, ahogy a napok múltak, a forradalom sodrában Gyula is a szabadságvágy városává vált. – A hatalom azonban hamar visszavágott. November 4-én a szovjet csapatok bevonultak, és a remény lassan fojtó csenddé vált. A városban december elejéig még élt a hit, hogy talán sikerül megőrizni valamit a forradalom tisztaságából részletezte. – December 6-án még ezrek álltak némán a városháza előtt, fekete kendős asszonyok tüntettek gyászukban és reményükben egyszerre.
Így telt a tanév
Zámori Ida elmondta, az 1956-57-es tanév az Erkel Ferenc Gimnáziumban is rendkívüli próbát jelentett, de a közösség a veszteségek és a félelem árnyékában is helytállt. Az iskola krónikája beszél helyettük: „A novemberi eseményeket követően több alkalommal hozzáláttunk a tanításhoz, de csak november 30-án sikerült a rendszeres oktatást megindítani. December 15-ig tanítottunk, majd a téli szünet után február 4-én folytattuk, hogy az érettségire való felkészülés könnyebb legyen.” Hetvenöten vizsgáztak, sokan kiemelkedő eredménnyel. A gimnázium tanulói versenyeken indultak, sportoltak, irodalmi és tudományos szakkörökben dolgoztak, s mindezzel megmutatták: a hősiesség nemcsak a küzdelemben, hanem a tanulásban, a mindennapi helytállásban is megszületik. E falak között nemzedékek nőttek és nőnek fel, akik a tudás, az emberség és a felelősség értékeit viszik tovább.
Kitért arra, hogy a csendes, mégis erőteljes hősiesség azonban nem maradhatott sokáig zavartalan, a remény és az összefogás pillanatait hamarosan a megtorlás sötét árnyéka váltotta fel. December 17-én a bevonuló karhatalmi egységek brutális fellépése vetett véget a forradalmi napoknak.
A remény lángját nem tudták kioltani
– A remény lángját azonban nem tudták kioltani – mert ekkor született meg Gyula két hőse: Mány Erzsébet és Farkas Mihály. Fiatalok voltak, bátrak, igazságkeresők. Hallották a hírt, hogy a karhatalmisták a városban a tömegbe lőttek, s elindultak, hogy megvédjék Gyulavárit. Fegyvert szereztek, de a túlerő ellen nem volt esélyük. Letartóztatták, majd bíróság elé állították őket. A vádpontok nem tetteket, hanem bátorságot, erkölcsi kiállást ítéltek el. A Békéscsabán megtartott tárgyaláson Mány Erzsébetet és Farkas Mihályt halálra ítélték, s bár még az ügyész is kegyelmet kért számukra, a döntés megmásíthatatlan volt. 1957. február 2-án hajnalban kivégezték őket. Történetük nemcsak tragédia, hanem erkölcsi örökség: az emberi méltóság és a szabadság örök tanúsága – elevenítette fel a történteteket.
Október 23-i nemzeti ünnepünk: a hős útja a belső erőből indul
Hangsúlyozta, az igazi hős útja a belső erőből, a bátorságból és az erkölcsi tartásból indul.
– Nem a dicsőség hajtja, nem a taps vágyától él, hanem az igazság és a tiszta lelkiismeret erejével cselekszik. Áldozatot vállal, önzetlen, kiáll az igazságért és a közösségért, mint ahogyan tette ezt 1956-ban a magyar nép is – fogalmazott Zámori Ida.
- Az eseményen közreműködött Lux Ádám, Andrádi Zsanett, Házi Anita és Jánosi Ferenc.
- Az ünnepséget megelőzően Gyulaváriban, a Fehér-Körös hídjánál található kopjafánál is megemlékezést tartottak. Beszédet mondott Kiss Edit.
