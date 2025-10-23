október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

21°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emlékezés

42 perce

A remény lángját nem tudták kioltani – Gyulán is fejet hajtottak 1956 hősei előtt - galériával

Címkék#remény láng#október 23.#ünnepség#forradalom#megemlékezés

Gyulán, az Október 23. téren emlékeztek a 1956-os forradalom és szabadságharcra. Október 23-i nemzeti ünnepünkön Zámori Ida, az Erkel Ferenc Gimnázium főigazgatója mondott beszédet.

Papp Gábor

Az október 23-i nemzeti ünnepünk alkalmából tartott megemlékezésen Zámori Ida elmondta, az 1956. október 23-án a budapesti Petőfi-szobornál gyülekező egyetemisták a Nemzeti dalt hallgatva törték meg a csendet – s a hangok, amelyek addig csak a lelkük mélyén éltek, most az egész nemzethez szóltak. 

Október 23-i nemzeti ünnep: így telt Gyulán 1956
Az október 23-i nemzeti ünnepünkön tartott megemlékezésen Zámori Ida mondott ünnepi beszédet. Fotó: Kiss Zoltán

Legyen szabad a haza

– A 16 pontos követelés sorai visszhangoztak az utcákon, a „Legyen szabad ez a haza!” kiáltás pedig úgy hangzott, mintha minden magyar egyszerre mondta volna azt. Nem csupán szó, hanem tett született. Aztán ahogy az este ráborult a városra, a tömeg az Országház elé vonult. Október 24-én Nagy Imre ígéretet tett a reformok folytatására, de a felkelők nem hátráltak: hitből, reményből és hazaszeretetből szerveződtek fegyveres csoportok – így született meg a szabadság szelleme – fogalmazott a főigazgató. – A forradalom lángja nemcsak a főváros utcáin lobogott. A szabadság tüze végigsöpört az országon, minden magyar szívben fellobbant. 1956 nem csupán Budapest forradalma volt: ez a nemzet lelki újjászületésének pillanata volt, amikor a bátorság, a méltóság és az igazság szeretete kötötte össze a magyarokat határokon, rangokon és sorsokon át.

A szellemiség Gyulán is életre kelt

Hozzátette, e szellemiség Gyulán is életre kelt. 

– Az 1956. október 23-i budapesti események után alig három nappal, október 26-án már a városban is érezni lehetett a változás szelét – tette hozzá. – Délután a Komló előtt és a Kossuth téren tömegek gyűltek össze; a középületekről leverték a vörös csillagokat, este pedig kétezer gyulai jelenlétében lebontották a szovjet hősi emlékművet. Ekkor hangzott el Simonyi Imre költő szava, aki a forradalom tisztaságára hívta fel a figyelmet. Másnap reggel a tanácsháza előtt már több ezer ember gyülekezett. Nádházi János, a város egykori szociáldemokrata vezetője szólt hozzájuk, békét és rendet kérve, hogy a forradalom méltósága megmaradjon. A tömeg fegyvert követelt, de végül – a vérontás elkerülése érdekében – a rendőrség lefoglalta azokat. Október 28-án megalakult a gyulai forradalmi bizottság, élén Nádházi Jánossal és M. Szabó Andrással. Ekkor már minden üzem, minden közösség lázasan szervezkedett: munkástanácsok, nemzetőrség, új vezetők próbálták megőrizni a rendet és a reményt.

Gyulán, az Október 23. téren emlékeztek a 1956-os forradalom és szabadságharcra

Fotók: Kiss Zoltán

Gyula is a szabadságvágy városává vált

Mint kifejtette, ahogy a napok múltak, a forradalom sodrában Gyula is a szabadságvágy városává vált. – A hatalom azonban hamar visszavágott. November 4-én a szovjet csapatok bevonultak, és a remény lassan fojtó csenddé vált. A városban december elejéig még élt a hit, hogy talán sikerül megőrizni valamit a forradalom tisztaságából részletezte. – December 6-án még ezrek álltak némán a városháza előtt, fekete kendős asszonyok tüntettek gyászukban és reményükben egyszerre.

Így telt a tanév

Zámori Ida elmondta, az 1956-57-es tanév az Erkel Ferenc Gimnáziumban is rendkívüli próbát jelentett, de a közösség a veszteségek és a félelem árnyékában is helytállt. Az iskola krónikája beszél helyettük: „A novemberi eseményeket követően több alkalommal hozzáláttunk a tanításhoz, de csak november 30-án sikerült a rendszeres oktatást megindítani. December 15-ig tanítottunk, majd a téli szünet után február 4-én folytattuk, hogy az érettségire való felkészülés könnyebb legyen.” Hetvenöten vizsgáztak, sokan kiemelkedő eredménnyel. A gimnázium tanulói versenyeken indultak, sportoltak, irodalmi és tudományos szakkörökben dolgoztak, s mindezzel megmutatták: a hősiesség nemcsak a küzdelemben, hanem a tanulásban, a mindennapi helytállásban is megszületik. E falak között nemzedékek nőttek és nőnek fel, akik a tudás, az emberség és a felelősség értékeit viszik tovább.

Kitért arra, hogy a csendes, mégis erőteljes hősiesség azonban nem maradhatott sokáig zavartalan, a remény és az összefogás pillanatait hamarosan a megtorlás sötét árnyéka váltotta fel. December 17-én a bevonuló karhatalmi egységek brutális fellépése vetett véget a forradalmi napoknak. 

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A remény lángját nem tudták kioltani

– A remény lángját azonban nem tudták kioltani – mert ekkor született meg Gyula két hőse: Mány Erzsébet és Farkas Mihály. Fiatalok voltak, bátrak, igazságkeresők. Hallották a hírt, hogy a karhatalmisták a városban a tömegbe lőttek, s elindultak, hogy megvédjék Gyulavárit. Fegyvert szereztek, de a túlerő ellen nem volt esélyük. Letartóztatták, majd bíróság elé állították őket. A vádpontok nem tetteket, hanem bátorságot, erkölcsi kiállást ítéltek el. A Békéscsabán megtartott tárgyaláson Mány Erzsébetet és Farkas Mihályt halálra ítélték, s bár még az ügyész is kegyelmet kért számukra, a döntés megmásíthatatlan volt. 1957. február 2-án hajnalban kivégezték őket. Történetük nemcsak tragédia, hanem erkölcsi örökség: az emberi méltóság és a szabadság örök tanúsága – elevenítette fel a történteteket.

Október 23-i nemzeti ünnepünk: a hős útja a belső erőből indul

Hangsúlyozta, az igazi hős útja a belső erőből, a bátorságból és az erkölcsi tartásból indul. 

– Nem a dicsőség hajtja, nem a taps vágyától él, hanem az igazság és a tiszta lelkiismeret erejével cselekszik. Áldozatot vállal, önzetlen, kiáll az igazságért és a közösségért, mint ahogyan tette ezt 1956-ban a magyar nép is – fogalmazott Zámori Ida.

  • Az eseményen közreműködött Lux Ádám, Andrádi Zsanett, Házi Anita és Jánosi Ferenc.
  • Az ünnepséget megelőzően Gyulaváriban, a Fehér-Körös hídjánál található kopjafánál is megemlékezést tartottak. Beszédet mondott Kiss Edit.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu