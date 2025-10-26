október 26., vasárnap

Dömötör névnap

15°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sáskahad

1 órája

A rejtőzködés mestere, ha felugrik, ne ijedj meg tőle

Címkék#Fehértó#mester#környezet#Körös-Maros Nemzeti Park#sáska

Ne ijedj meg, ha túrázás közben ilyen ugrándozó ízeltlábúakkal találkozol!

Csete Ilona

A Körös-Maros Nemzeti Park védett, legeltetett területeit járva még októberben is utunkba kerülhet néhány felugró sisakos sáska. A napokban a nemzeti park Fehértó részterületéhez tartozó Barackoson szép számmal megfigyeltünk ilyen nagyméretű ízeltlábúakat – írták a nemzeti park honlapján.

Sáska a rejtőzködés mestre
Barackoson sisakos sáskák ugráltak. Fotó: Facebook

A védett sisakos sáskának Magyarországon a legnagyobb élőhelyei a Kiskunságban vannak, de a többi síkvidéki területen is megtalálható. Hazánkban ez az egyik legnagyobb sáskafaj. Színezetében alkalmazkodik a környezetéhez: a zöldtől az egészen a barnás-sárgás színig bármilyen lehet. Vékony testalkatának köszönhetően jól rejtőzködik. Leginkább a frissen kaszált, vagy az alaposan lelegeltetett területeken van esélyünk megpillantani. Így történt ez Barackoson is, ahol egy madártani felmérés során megfigyeltek felugró sisakos sáskákat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu