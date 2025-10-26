A rejtőzködés mestere, ha felugrik, ne ijedj meg tőle

A Körös-Maros Nemzeti Park védett, legeltetett területeit járva még októberben is utunkba kerülhet néhány felugró sisakos sáska. A napokban a nemzeti park Fehértó részterületéhez tartozó Barackoson szép számmal megfigyeltünk ilyen nagyméretű ízeltlábúakat – írták a nemzeti park honlapján.

Barackoson sisakos sáskák ugráltak. Fotó: Facebook

A védett sisakos sáskának Magyarországon a legnagyobb élőhelyei a Kiskunságban vannak, de a többi síkvidéki területen is megtalálható. Hazánkban ez az egyik legnagyobb sáskafaj. Színezetében alkalmazkodik a környezetéhez: a zöldtől az egészen a barnás-sárgás színig bármilyen lehet. Vékony testalkatának köszönhetően jól rejtőzködik. Leginkább a frissen kaszált, vagy az alaposan lelegeltetett területeken van esélyünk megpillantani. Így történt ez Barackoson is, ahol egy madártani felmérés során megfigyeltek felugró sisakos sáskákat.